50.000 Fans: Köln-Heimspiel in der Youth League ausverkauft

"Seid ihr eigentlich wahnsinnig?", sagt FC-Trainer Stefan Ruthenbeck.

Die U19-Fußballer des 1. FC Köln spielen in der Youth League vor ausverkauftem Haus: Für das Sechzehntelfinale gegen Inter Mailand am Mittwoch im RheinEnergieStadion hat der Klub 50.000 Tickets verkauft und wird in dem europäischen Wettbewerb einen Zuschauerrekord aufstellen.

„Seid ihr eigentlich wahnsinnig? Das Ding ist ausverkauft. Das ist überragend“, sagte Trainer Stefan Ruthenbeck. Bisherige Bestmarke waren 40.368 Fans bei der Partie zwischen Trabzonspor und Inter im April 2025.