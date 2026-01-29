"80:20" - Baum erklärt Erfolgsformel

SID 29.01.2026 • 14:53 Uhr Der Trainer des FC Augsburg, der zuletzt Bayern München besiegte, spricht über seine Prinzipien.

Trainer Manuel Baum von Bayern-Bezwinger FC Augsburg glaubt, beim Fußball-Bundesligisten die Erfolgsformel gefunden zu haben. Vor dem Duell mit dem FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sprach der Coach des Tabellen-13. vom "80:20-Prinzip" als Ansatz. Wie der funktioniert? "80 Prozent auf sich und 20 auf den Gegner eingehen", erklärte Baum: "Das schadet nicht."

Beim Betrachten der eigenen Fähigkeiten erkenne er beim FCA gewisse "Erfolgsmuster". Festzumachen sei dies an drei Schlüsselwerten, die er dem sieben Punkte umfassenden Klub-Leitbild entlehnt hat: Mut, Zielstrebigkeit und Gemeinsamkeit. "Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft da mitgeht", berichtete Baum und betonte: "Wenn wir diese Punkte durchziehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir immer wieder Punkte holen."

Wie zuletzt bei den Bayern (2:1). Nach dem Coup von München habe es Augsburg "ganz schnell hingekriegt, uns wieder auf den Alltag zu fokussieren und das nächste Spiel", sagte Baum. Er habe "in die Mannschaft reingehört, um zu interpretieren, wie das Gefühl ist" - und diesen Eindruck bestätigt gefunden.