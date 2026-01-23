"Ab Platz zwei alles bodenlos": Kwasnioks Generalkritik

SID 23.01.2026 • 14:41 Uhr Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln hat die jüngsten Berichte über eine angespannte Stimmung im Verein zum Anlass für eine Generalkritik genommen. Der Trainer bemängelt den seiner Meinung nach zu negativen Blick auf die Klubs in der Bundesliga.

Trainer Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln hat die jüngsten Berichte über eine angespannte Stimmung im Klub zum Anlass für eine Generalkritik genommen. Der Blick auf die Fußball-Bundesligisten sei insgesamt ein negativer, sagte Kwasniok auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim SC Freiburg (Sonntag, ab 17.30 Uhr im LIVETICKER). „Wo ist es denn positiv?“, fragte er, „außer bei den Bayern wird ja alles niedergeschrieben. Ab Platz zwei ist alles bodenlos.“

So herrsche eine Wahrnehmung, nach der man die Bayern-Jäger RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen „ja komplett abmelden“ könne. Das derzeit kriselnde Team von Eintracht Frankfurt sei aus diesem Blickwinkel zudem „quasi schon abgestiegen. Die Erwartungshaltung bei den Menschen ist so extrem, dass ein zweiter Platz nichts mehr wert ist. Das ist ein Fehler im System.“

Kölner Ultras richteten sich gegen Kwasniok

Köln hatte von November bis Anfang Januar wochenlang auf einen Sieg gewartet und war nach starkem Saisonstart wieder näher an die Abstiegsplätze herangerutscht. Vor dem jüngsten Sieg gegen den FSV Mainz 05 (2:1) mehrten sich die Berichte über eine Krisenstimmung im Klub und Risse zwischen Trainer und Team. Auch ein kritisches Plakat der Kölner Ultras, das sich gegen Kwasniok richtete, sorgte für Aufsehen.