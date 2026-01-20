Abseits-Checkdauer in der Bundesliga deutlich gesunken

SID 20.01.2026 • 14:19 Uhr Gute Nachrichten aus der Bundesliga. Die halbautomatische Abseitstechnologie beschleunigt die Checkdauer signifikant.

Die Einführung der halbautomatischen Abseitstechnologie hat die Entscheidungsfindung in der Fußball-Bundesliga bei engen Szenen deutlich beschleunigt. Die sogenannte „Checkdauer“ ist von durchschnittlich 45 auf 23 Sekunden gesunken.

„Wir hatten zuletzt auch keine technischen Probleme mehr, der Anbieter arbeitet derzeit noch an einer verbesserten Animation“, sagte Schiedsrichterboss Knut Kircher am Dienstag in Frankfurt/Main.

