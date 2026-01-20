Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Abseits-Checkdauer in der Bundesliga deutlich gesunken

Abseits-Checkdauer deutlich gesunken

Gute Nachrichten aus der Bundesliga. Die halbautomatische Abseitstechnologie beschleunigt die Checkdauer signifikant.
Die halbautomatische Abseitstechnologie hat die Checkdauer deutlich verkürzt
© IMAGO/SID/Jürgen Schwarz
SID
Gute Nachrichten aus der Bundesliga. Die halbautomatische Abseitstechnologie beschleunigt die Checkdauer signifikant.

Die Einführung der halbautomatischen Abseitstechnologie hat die Entscheidungsfindung in der Fußball-Bundesliga bei engen Szenen deutlich beschleunigt. Die sogenannte „Checkdauer“ ist von durchschnittlich 45 auf 23 Sekunden gesunken.

„Wir hatten zuletzt auch keine technischen Probleme mehr, der Anbieter arbeitet derzeit noch an einer verbesserten Animation“, sagte Schiedsrichterboss Knut Kircher am Dienstag in Frankfurt/Main.

FIFA arbeitet an vollautomatisierter Technologie

Laut Kircher arbeitet der Weltverband FIFA mittlerweile an einer vollautomatischen Technologie, die den Schiedsrichtern die Entscheidung via Headset direkt mitteilt: „Ob die kommen wird, wissen wir nicht. Es wird getestet.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite