Alkohol-Fahrt: HSV-Angreifer Dompé suspendiert

SID 29.01.2026 • 11:45 Uhr Jean-Luc Dompé wird bereits zum zweiten Mal in seiner Zeit in Hamburg im Straßenverkehr auffällig. Der Franzose wird vom HSV suspendiert.

Angreifer Jean-Luc Dompé wird vom Hamburger SV wegen seiner Alkoholfahrt „bis auf Weiteres suspendiert“. Das gab der Klub am Donnerstag „nach einem klärenden Gespräch“ mit der sportlichen Leitung des Tabellen-14. bekannt.

Dabei sei Dompé „eindringlich seine Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Klubs verdeutlicht“ worden, wie es in der Stellungnahme heiß. Über „weitere Konsequenzen“ werde der HSV „nach Abschluss weiterer interner Beratungen noch entscheiden“.

HSV-Angreifer fehlt gegen den FC Bayern

Mit der Suspendierung reagierte der HSV zwei Tage vor dem Spiel gegen Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr) „auf ein erhebliches Fehlverhalten“ Dompés.

Der 30-Jährige war am vergangenen Sonntagmorgen im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten worden, bei der Atemkontrolle stellten die Beamten Alkohol fest. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Zwei strafrechtliche Ermittlungen gegen Dompé

Die Polizei bestätigte dem SID, dass „im Zusammenhang mit dem Verdacht einer Rotlichtfahrt“ ein 30-jähriger Autofahrer kontrolliert worden sei: „Aufgrund des Ergebnisses eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests erfolgte eine Blutprobenentnahme“, das Ergebnis stehe noch aus. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

Pikant: „Der Beschuldigte ist darüber hinaus verdächtig, nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam einen E-Scooter bestiegen zu haben und damit davon gefahren zu sein. Zu beiden Fällen laufen gegen den 30-Jährigen jetzt strafrechtliche Ermittlungen.“ Für das Fahren von E-Scootern gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren.

HSV-Angreifer nicht zum ersten Mal auffällig

Es ist bereits Dompés zweites Vergehen im Straßenverkehr in seiner Zeit in Hamburg. Im Jahr 2023 hatte er mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall gebaut, er war damals in eine Bushaltestelle gekracht. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelte zudem unter anderem wegen Unfallflucht, der HSV reagierte mit einer „empfindlichen“ Geldstrafe.