Amiri bei Mainz vor Startelf-Rückkehr

Spielmacher Nadiem Amiri könnte beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 nach seiner Erkrankung wieder in die Startelf zurückkehren. Nach seinem siegbringenden Kurzeinsatz in der Vorwoche habe der Nationalspieler am nächsten Tag zwar noch „ein bisschen Nachwirkungen“ verspürt, sagte Trainer Urs Fischer: „Logisch, wenn man angeschlagen ist und für 30 Minuten eingewechselt wird. Dieses von 0 auf 100 hinterlässt auch Spuren. Aber alles gut, er konnte die Woche alle Trainings absolvieren.“

Amiri war gegen Wolfsburg beim Stand von 0:1 in der 65. Minute eingewechselt worden, mit zwei Eckball-Vorlagen und einem Elfmetertor trug er entscheidend zum 3:1-Sieg bei. Beim Gastspiel in Leipzig wollen die Rheinhessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ihren Aufwärtstrend bestenfalls mit einem weiteren Sieg fortsetzen. „Es gibt drei Punkte zu gewinnen, das muss das Ziel sein“, betonte Fischer: „Das ist in jedem Spiel so, sonst sollte man nicht in den Bus oder Flieger steigen.“