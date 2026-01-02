Arevalo-Transfer fix: VfB Stuttgart verpflichtet Sturmtalent

SID 02.01.2026 • 13:49 Uhr Eine Ausstiegsklausel macht den Wechsel in der Winterpause zum DFB-Pokalsieger möglich.

Eine Woche vor Wiederbeginn der Bundesliga hat der VfB Stuttgart seine Offensive verstärkt. Sturmtalent Jeremy Arevalo vom spanischen Zweitligisten Racing Santander unterschrieb beim DFB-Pokalsieger einen Vertrag bis Juni 2031. Für sieben Millionen Euro sollen die Schwaben die Ausstiegsklausel des 20-Jährigen aktiviert haben.

„Jeremy verfügt schon jetzt über viele Eigenschaften, die ein Stürmer braucht, und hat seine Qualitäten in Santander unter Beweis gestellt“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den Neuzugang: „Gleichzeitig ist er noch jung und wir sehen bei ihm noch viel Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm entwickeln wollen.“