Augsburg im Winterschlaf: Gladbach vergrößert Baums Sorgen

SID 11.01.2026 • 17:24 Uhr Für den Augsburg-Coach geht sein erstes Spiel als "Cheftrainer auf Zeit" daneben. Schon zur Pause führt Gladbach 3:0.

Borussia Mönchengladbach hat angeführt von Doppelpacker Haris Tabakovic die Abstiegssorgen des FC Augsburg vergrößert. Die Fohlenelf nutzte bei klirrender Kälte eine verschlafene erste Halbzeit des FCA und holte mit einem 4:0 (3:0) ihren zweiten Heimsieg der Saison. Für Gäste-Coach Manuel Baum ging damit sein erstes Spiel als "Cheftrainer auf Zeit" gründlich daneben.

Joe Scally (8.), Kevin Diks (20., Handelfmeter) und Tabakovic (36./61.) trafen für die Borussia, die als Tabellenzehnter erstmals in dieser Saison vor dem Rivalen 1. FC Köln steht. Augsburg bleibt als 15. in höchster Not. Für Baum, der die Gäste als Nachfolger von Sandro Wagner nun doch bis zum Saisonende trainieren soll, war es die zweite Niederlage im vierten Spiel.

Bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt bot die Borussia ihren Fans von Beginn an viel Erwärmendes: Die Elf von Eugen Polanski diktierte gegen tief stehende Augsburger das Geschehen und ging früh in Führung. Scallys ersten Versuch blockte der in die Startelf gerückte Mads Pedersen unglücklich ab, im zweiten Versuch erzielte der US-Nationalspieler sein erstes Bundesliga-Tor seit September 2023.

Noch ohne Rückkehrer Michael Gregoritsch in der Startelf fand Augsburg zwar besser ins Spiel, fing sich aber schnell das zweite Gegentor. Erneut war Pedersen beteiligt, dessen leicht ausgestreckter Arm zum Elfmeter führte - Diks verwandelte.

An der Seitenlinie war Baum bedient. Der 46-Jährige war vor der Winterpause eigentlich nur für drei Spiele als Wagner-Nachfolger eingesprungen, soll nun aber den FCA als Chef zum Klassenerhalt führen. Die erste Halbzeit machte für dieses Vorhaben wenig Mut: Tabakovic köpfte nach einer Ecke aus kurzer Distanz ein.