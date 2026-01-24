Nach 322 Tagen! Augsburg beendet die Serie des FC Bayern

Justin Schroll 24.01.2026 • 17:26 Uhr Am 19. Spieltag kassiert der FC Bayern die erste Bundesliga-Pleite in der laufenden Saison. Gegen den FC Augsburg verspielen die Bayern zu Hause sogar eine Führung.

Ein müder FC Bayern ist in der Bundesliga völlig überraschend ins Stolpern gekommen und hat seine erste Liga-Niederlage der Saison kassiert. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany blamierte sich nach einer unkonzentrierten Vorstellung mit 1:2 (1:0) im Derby gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg und ließ erst zum dritten Mal in dieser Saison Punkte liegen.

Hiroki Ito (23.) hatte die Münchner zunächst in Führung gebracht, doch Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) drehten die Partie durchaus verdient für den FCA, der im Tabellenkeller ein wichtiges Lebenszeichen sendete.

„Heute müssen wir es absolut akzeptieren, es war nicht unverdient“, sagte Joshua Kimmich bei Sky. „Es war nicht so, dass Augsburg uns hergespielt hat, aber trotzdem wäre ein Sieg für uns auch nicht verdient gewesen.“

Für den Rekordmeister, der am Samstag oft behäbig wirkte, geht es derweil weiter Schlag auf Schlag. Am Mittwoch (21.00 Uhr) sind die Bayern zum Abschluss der Ligaphase bei der PSV Eindhoven zu Gast, am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel beim Hamburger SV.

Neben den bereits feststehenden Ausfällen von Josip Stanisic, Konrad Laimer, Sacha Boey und Dayot Upamecano musste Kompany gegen Augsburg auch auf Raphael Guerreiro (Zerrung in der Wade) und Serge Gnabry (Magen-Darm-Infekt) verzichten.

Zudem bekam Manuel Neuer eine Pause, Jonas Urbig ersetzte den Kapitän zwischen den Pfosten. Alphonso Davies gab nach über zehn Monaten sein Startelf-Comeback - als Rechtsverteidiger.

Ito köpft die Bayern in Führung

An die ungewohnte Position musste sich der Kanadier jedoch offensichtlich erst einmal gewöhnen. Überhaupt kamen die Bayern wie bereits in den vergangenen Spielen nur schleppend in die Partie und fanden gegen tief stehende Augsburger kaum ein Durchkommen. Entsprechend musste ein Standard herhalten: Nach einer Ecke von Michael Olise stieg Ito am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte ins kurze Eck ein.

Der Knoten schien nun gelöst, jedoch versäumten es die Bayern im unmittelbaren Anschluss, zu erhöhen: Sowohl Lennart Karl (25.) mit einem anspruchsvollen Volley als auch Luis Díaz (26.) scheiterten aus aussichtsreichen Positionen.

Gleichzeitig kam der FCA über Konter immer wieder in gefährliche Situation, Robin Fellhauer (45.+4) sorgte mit dem Halbzeitpfiff fast für den Ausgleich, traf jedoch nur die Latte.

Augsburg nach der Pause deutlich überlegen

Auch nach der Pause versteckten sich die Gäste keineswegs, vielmehr luden die Bayern den FCA mit einige Unkonzentriertheiten immer wieder zu Angriffen ein. Kompany reagierte nach rund einer Stunde und brachte Kimmich und Jamal Musiala für die unglücklichen Davies und Lennart Karl in die Partie. Viel änderte sich dadurch nicht.

Augsburg blieb am Drücker und glich nach einer Ecke durch Chaves aus, der mit dem Hinterkopf erfolgreich war. Kurz darauf brachte Massengo den Außenseiter nach einem starken Spielzug gar in Führung. Pech hatten die Bayern in der fünften Minute der Nachspielzeit, als Olise das Leder ans linke Lattenkreuz schlenzte.

„Ich bin sehr glücklich“, sagte Chaves, gerade erst von der TSG Hoffenheim ausgeliehen, nach seinem ersten Spiel für Augsburg bei Sky. „Ich finde gerade keine Worte. Um ehrlich zu sein, ich bin einfach hochgesprungen. Es war ein bisschen Glück dabei, aber Glück gehört dazu.“

