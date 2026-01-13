Baum meidet Blick auf die Tabelle: "Raubt Energie"

SID 13.01.2026 • 15:25 Uhr Der FCA hat unter Manuel Baum ähnliche Sorgen wie unter Sandro Wagner. Der neue Coach möchte die Tabelle am liebsten gar nicht mehr anschauen.

Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg will die Tabellensituation im Abstiegskampf bestmöglich ausblenden. „Ich möchte es einfach komplett rauslassen, weil das Entscheidende ist, was wir im Spiel auf den Platz bringen“, sagte Baum vor dem Hinrunden-Abschluss gegen Union Berlin am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky).

Der FCA liegt mit 14 Punkten aktuell auf dem 15. Platz, nur zwei Zähler vor den direkten Abstiegsrängen. „Wenn wir uns zu viel in Szenarien verlieren, raubt es uns für entscheidende Situationen oder Entscheidungen einfach die Energie“, mahnte Baum. Gleichzeitig seien sich Mannschaft und Trainerteam jedoch „mega bewusst, wie wichtig jedes einzelne Spiel ist und welche Verantwortung wir dem Verein und den Fans gegenüber haben.“

Baum hofft auf Wiedergutmachung