Bayern auch gegen Augsburg ohne Upamecano

Bayern München muss auch im bayerisch-schwäbischen Bundesliga-Derby gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten. „Upa ist krank und liegt noch ein paar Tage im Bett“, sagte Trainer Vincent Kompany über den Franzosen, der bereits in der Champions League am Mittwoch gegen Union Saint-Gilloise (2:0) hatte passen müssen. Er hoffe, dass es keinen anderen Profi erwischt habe, ergänzte Kompany, denn er habe „immer ein bisschen Angst, wenn ein Virus reinkommt in die Kabine“.

Mit Konrad Laimer, Josip Stanisic und Sacha Boey fehlen drei weitere Abwehrspieler schon länger. „Trotz dieser Ausfälle haben wir noch einen guten Konkurrenzkampf in der Verteidigung“, meinte Kompany.

Das Derby, weiß der Belgier, sei „immer ein schwieriges Spiel. Aber wir haben eine volle Allianz Arena und eine voll motivierte Mannschaft“ - das müsse zum Sieg reichen.

Gegrübelt hat Kompany über die anhaltenden Probleme seiner Elf in der ersten Halbzeit. „Ich habe mal überlegt, aber wenn man es ein bisschen dreht, könnte man sagen, dass es ein Problem für die anderen Mannschaften ist, weil sie immer in der zweiten Halbzeit schwächer geworden sind“, sagte er schmunzelnd.