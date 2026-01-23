Bayern-Buch sorgt für Aufregung

SPORT1 23.01.2026 • 15:01 Uhr Zum 125-jährigen Jubiläum präsentiert der FC Bayern ein luxuriöses Sammlerstück: ein Buch über die glanzvolle Geschichte des Vereins. Der Preis hat es jedoch in sich.

Anlässlich seines 125-jährigen Jubiläums hat der FC Bayern nun ein luxuriöses Sammlerstück im Sortiment: das Coffeetable Book „FC Bayern München 125 Opus“, das laut Klubangaben „die glanzvolle Geschichte unseres Vereins in nie dagewesener Form zelebriert“ – zu erhalten für den stolzen Preis von 12.500 Euro, was nicht jedem gefällt.

„Dieses einzigartige Werk ist weit mehr als ein Buch“, schreiben die Bayern auf ihrer Website. „Es ist ein Kunstobjekt, das die 125 größten Momente unserer Vereinsgeschichte auf über 850 Seiten in beeindruckender Qualität darstellt.“

Die Bayern fügten hinzu: „Von den Anfängen 1900 über die goldenen 60er und 70er Jahre bis hin zu den historischen Triumphen der jüngsten Zeit – jede Seite erzählt von Leidenschaft, Mut und Erfolg unseres FC Bayern auf den größten Fußballbühnen der Welt.“

Bayern: Preis für Sammlerstück sorgt für Aufregung

Nur 125 Exemplare seien weltweit verfügbar, führte der deutsche Rekordmeister weiter aus. Der 32 Kilogramm schwere Brocken, den Anhänger über eine externe Website bestellen können, sei handgebunden in feinstem Leder, wahlweise mit echtem bayerischem Lederhosenleder veredelt. Das Jubiläumstrikot der Bayern, signiert vom aktuellen Kader, ist ebenfalls im Paket enthalten.

„Exklusive Interviews mit Legenden wie Karl-Heinz Rummenigge, Sepp Maier, Thomas Müller, Manuel Neuer und vielen weiteren geben tiefe Einblicke in die Seele des Vereins“, betonten die Bayern. „Aber auch die magische Atmosphäre eines Heimspiels in der Allianz Arena wird eingefangen, eine besondere Choreografie-Sektion spiegelt die bayerische Fankultur in all ihrer Pracht wider.“