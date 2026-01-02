Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München holt für die Mission Titelverteidigung einen langjährigen Assistenten von Pep Guardiola mit ins Trainerteam. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, kommt mit Daniel Fradley für die zweite Saisonhälfte ein weiterer Co-Trainer für Vincent Kompany. Der 35-Jährige war seit November 2023 Chefanalyst bei Manchester City unter Startrainer Guardiola.
Bayern holt Guardiola-Assistenten Fradley als Co-Trainer
Die Münchner schnappen dem spanischen Starcoach einen wichtigen Mitarbeiter weg.
Vincent Kompany kriegt weitere Unterstützung
© AFP/SID/KARL-JOSEF HILDENBRAND
Zuvor war Fradley bereits in gleicher Funktion für den MLS-Klub New York City sowie den englischen Fünftligisten Rochdale tätig. Coach Kompany hatte Ende Oktober seinen Vertrag bei den Bayern bis 2029 verlängert, im Dezember folgten die Verlängerungen mit den Assistenten René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie mit Torwarttrainer Michael Rechner.