Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bayern mit Karl in der Startelf in Leipzig

Bayern mit Karl in der Startelf in Leipzig

Das Supertalent kommt für Michael Olise in die Anfangsformation.
Karl war in Köln von der Bank gekommen
Karl war in Köln von der Bank gekommen
© IMAGO/SID/Marco Bader
SID
Das Supertalent kommt für Michael Olise in die Anfangsformation.

Mit Supertalent Lennart Karl startet Fußball-Rekordmeister Bayern München bei RB Leipzig in die Bundesliga-Rückrunde. Der 17-Jährige rückt für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in die Startelf, im Vergleich zum 3:1-Sieg beim 1. FC Köln am vergangenen Mittwoch rotiert Michael Olise aus der Anfangsformation.

Im offensiven Mittelfeld spielt Karl neben Luis Díaz und Serge Gnabry. In der Defensive kommen Tom Bischof und der Ex-Leipziger Dayot Upamecano für Konrad Laimer (Muskelfaserriss) und Min-Jae Kim zum Einsatz. Die genesenen Joshua Kimmich und Jamal Musiala sitzen zunächst auf der Bank.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite