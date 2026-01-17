Bayern mit Karl in der Startelf in Leipzig

SID 17.01.2026 • 17:54 Uhr Das Supertalent kommt für Michael Olise in die Anfangsformation.

Mit Supertalent Lennart Karl startet Fußball-Rekordmeister Bayern München bei RB Leipzig in die Bundesliga-Rückrunde. Der 17-Jährige rückt für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in die Startelf, im Vergleich zum 3:1-Sieg beim 1. FC Köln am vergangenen Mittwoch rotiert Michael Olise aus der Anfangsformation.