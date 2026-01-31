Bayern patzt in Hamburg: Chance für Verfolger

SID 31.01.2026 • 20:35 Uhr Der Spitzenreiter lässt auch beim Aufsteiger Punkte liegen.

Der FC Bayern patzt erneut - und die Verfolger frohlocken: Das Münchner Starensemble hat eine Woche nach der ersten Saisonniederlage überraschend auch beim Hamburger SV Punkte liegen lassen. Der FCB kam an früherer Wirkungsstelle von Coach Vincent Kompany am Samstagabend nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Borussia Dortmund kann damit am Sonntag mit einem Sieg gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim auf sechs Punkte an den Tabellenführer heranrücken.

Harry Kane (42.) und Luis Diaz (46.) drehten nach Rückstand durch einen Foulelfmeter von Fabio Vieira (34.) die Partie für die Münchner, die dann noch den Ausgleich von Toptalent Luka Vuskovic hinnehmen mussten (53.). Damit gelang es dem Meister nicht, das 1:2 gegen Augsburg vom vergangenen Samstag gänzlich abzuschütteln. Die erste Reaktion hatten die Münchner zwar in der Woche in der Champions League beim 2:1-Sieg in Eindhoven gezeigt - in der deutschen Eliteklasse geht ihnen derzeit aber die gewohnte Souveränität ab.

Die Hamburger jubelten dagegen über einen nicht wirklich eingeplanten, aber wertvollen Punkt im Abstiegskampf. Zudem verhinderten die „Rothosen“ um Trainer Merlin Polzin die zehnte Pflichtspiel-Pleite in Serie gegen die Bayern in dem einst „Nord-Süd-Gipfel“ genannten Duell.

Die Vorfreude auf die Partie zweier früherer Rivalen war auf beiden Seiten groß. Kompany sprach nochmal über die „geile Zeit“, die der 39 Jahre alte Belgier einst als Profi in Hamburg von 2006 bis 2008 erlebte. Polzin und sein Team wollten den Branchenriesen vor stattlicher Kulisse dagegen ärgern.

Zwei große Themen hatten aber für reichlich Ablenkung gesorgt. Bei den Bayern der für den Sommer angekündigte Abschied von Nationalspieler Leon Goretzka, der zunächst auf der Bank saß. Beim HSV drehte sich viel um die Suspendierung von Jean-Luc Dompé, dessen Abwesenheit aber zunächst nicht ins Gewicht fiel.

Von Beginn an entwickelte sich vor 57.000 Zuschauern eine unterhaltsame Partie mit einem HSV, der den Bayern die Stirn bot. Beide Teams erarbeiteten sich in der ersten Hälfte mehrere Topchancen. Unter anderem köpfte Vuskovic nur knapp am Tor des mehrfach geprüften Manuel Neuer vorbei (6.). Joshua Kimmich drosch den Ball für die Bayern an die Latte (29.) und verursachte dann den Elfmeter, den die Münchner noch vor der Pause konterten.