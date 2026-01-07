Bayern-Torhüter: Freund sieht "perfekte Situation"

SID 07.01.2026 • 05:32 Uhr Der Münchner Sportdirektor blickt trotz der ungewissen Zukunft von Manuel Neuer gelassen voraus.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat Torhüter Manuel Neuer für seine Zusammenarbeit mit Jonas Urbig in den höchsten Tönen gelobt. "Einen besseren Lehrmeister als Manuel Neuer kann es für einen jungen Torhüter nicht geben", schwärmte der Österreicher im Interview mit Münchner Merkur/tz: "Das ist eine perfekte Situation."

Dass Neuer, 39, dem 17 Jahre jüngeren Urbig auch Spielzeit gewähre, sei "etwas Besonderes", lobte Freund den Bayern-Kapitän: "Manu ist in einer anderen Phase seiner Karriere, aber er geht diese Rolle außergewöhnlich gut an. Er unterstützt Jonas, tauscht sich viel mit ihm aus, sie sitzen oft zusammen und reden. Das ist eine große Qualität – sportlich wie menschlich."

Auch für Neuer selbst sei es etwas Spezielles, "wenn man seinen eigenen Nachfolger mit begleitet und auch entwickelt", so Freund. Neuers Vertrag in München läuft im Sommer aus. Urbig, vor rund einem Jahr vom 1. FC Köln zu den Bayern gewechselt, hatte sich mit guten Leistungen bereits mehrfach als möglicher Nachfolger des langjährigen Stammtorhüters empfohlen.