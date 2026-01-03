Bayerns Díaz veröffentlicht eigenen Song

SID 03.01.2026 • 12:16 Uhr "La Promesa" - das Versprechen - handelt vom schweren Aufsteig des Kolumbianers aus armen Verhältnissen zum Profi-Fußballer.

Vom Fußballplatz ans Mikrofon: Starstürmer Luis Díaz von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seinen ersten eigenen Song veröffentlicht. Über den Jahreswechsel teilte der Kolumbianer ein entsprechendes Musikvideo auf Instagram. In „La Promesa“ - das Versprechen - geht es um Díaz‘ schweren Aufstieg aus armen Verhältnissen bis zum Profifußballer.

„Dieses Lied entspringt dem Innersten des Herzens, dem aufrichtigsten Dank“, schrieb der 28-Jährige zu dem Video: „Es ist das Ergebnis eines langen Weges, des Glaubens, der Arbeit und der Liebe. Ein Weg, auf dem Gott gewirkt hat und auf dem meine Familie mit mir und für mich gekämpft hat. Alles, was ich bin, und alles, was ich heute habe, verdanke ich dem.“

Im Mittelpunkt des emotionalen Songs, den Díaz zusammen mit den kolumbianischen Künstlern Juanda Iriarte und Nelsen veröffentlichte, steht ein Versprechen, welches der Fußballer seiner Familie gemacht hatte. „Ich bitte Gott, dass er mich nicht verlässt und dass er mich erleuchtet“, singt Díaz: „Denn ich will nicht das Versprechen brechen, das ich meiner Familie gemacht habe, dass ich ihr schon bald ein Häuschen kaufen würde.“