1. FC Köln verlängert mit Offensiv-Juwel

SID 29.01.2026 • 16:24 Uhr Der 1. FC Köln verlängert mit Sturmtalent Fynn Schenten.

Bundesligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit seinem Sturmtalent Fynn Schenten langfristig verlängert. Der 18-Jährige, der Anfang Janaur im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (2:2) sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte, unterschrieb bis 2030. Das gaben die Rheinländer am Donnerstag bekannt.

„Fynn steht für einen mustergültigen Weg. Er ist am Geißbockheim groß geworden und hat mit starken Leistungen in der U19 auf sich aufmerksam gemacht“, sagte Kölns Technischer Direktor Lukas Berg: „Wir trauen ihm zu, sich langfristig auf diesem Niveau zu etablieren und wollen ihn auf diesem Weg begleiten.“

Schenten spielt seit seinem achten Lebensjahr für den FC und durchlief dort alle Nachwuchsteams. In der Vorsaison gewann er mit der U19 die deutsche A-Juniorenmeisterschaft. Der Angreifer soll auch im Sechzehntelfinale der Youth League am Mittwoch (18.00 Uhr/DAZN) im ausverkauften Müngersdorfer Stadion gegen Inter Mailand für die U19 auf Torejagd gehen.