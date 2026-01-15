Bis zu 4,13 Millionen Fans sehen Bayern-Sieg bei RTL

SID 15.01.2026 • 09:51 Uhr Der Sender freut sich nach dem 3:1 des FCB in Köln über eine starke Quote.

Mit einem 3:1 beim 1. FC Köln hat Bayern München am Mittwochabend die beste Hinrunde der Fußball-Bundesliga-Geschichte besiegelt - auch vor dem TV rief der Auftritt der scheinbar nicht zu stoppenden Bayern großes Interesse hervor: Bis zu 4,13 Millionen Fans verfolgten den 15. Ligasieg des FCB im 17. Spiel bei RTL. Der Schnitt lag bei 3,49 Millionen Zuschauern.