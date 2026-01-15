Newsticker
Bis zu 4,13 Millionen Fans sehen Bayern-Sieg bei RTL

Der Sender freut sich nach dem 3:1 des FCB in Köln über eine starke Quote.
Köln gegen Bayern sorgte für eine starke TV-Quote
© IMAGO/SID/Moritz Mueller
SID
Der Sender freut sich nach dem 3:1 des FCB in Köln über eine starke Quote.

Mit einem 3:1 beim 1. FC Köln hat Bayern München am Mittwochabend die beste Hinrunde der Fußball-Bundesliga-Geschichte besiegelt - auch vor dem TV rief der Auftritt der scheinbar nicht zu stoppenden Bayern großes Interesse hervor: Bis zu 4,13 Millionen Fans verfolgten den 15. Ligasieg des FCB im 17. Spiel bei RTL. Der Schnitt lag bei 3,49 Millionen Zuschauern.

Dem Kölner Sender bescherte das Traditionsduell somit einen Marktanteil beim Gesamtpublikum von 15,6 Prozent. Besonders bei den großen Zielgruppen der 14- bis 59-Jährigen (19,9 Prozent) und der 14- bis 49-Jährigen (22,7 Prozent) zeigte sich RTL zufrieden mit den Marktanteilen.

