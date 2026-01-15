"Bitte mach's nicht" - wie Andrich Wirtz anflehte

Jannis Blank 15.01.2026 • 18:58 Uhr Im Sommer sorgte Florian Wirtz mit seinem Transfer für Schlagzeilen. Robert Andrich gibt nun Einblicke, wie er hinter den Kulissen versuchte, die Entscheidung des Edeltechnikers zu beeinflussen.

Robert Andrich hat ein überraschendes Detail aus der Transfersaga um Florian Wirtz enthüllt. Im Podcast „Spielmacher“ berichtete er, wie er Florian Wirtz eindringlich bat, nicht zum FC Bayern zu wechseln.

„Ich habe zu ihm gesagt: ‚Bitte mach’s nicht!‘ Tu uns das nicht an“, erzählte Andrich im Podcast „Spielmacher“ von 360Media. Der Nationalspieler wollte den Wechsel des Ausnahmespielers nach München unbedingt verhindern – auch wenn er in seiner Kindheit selbst Bayern-Fan war.

An der Seite von Wirtz hatte Andrich 2024 das Double gewonnen. Seine Sorge: Mit Wirtz im Trikot des FC Bayern wäre eine Wiederholung dessen deutlich schwerer geworden. Ein Transfer des Edeltechnikers ins Ausland passte ihm deshalb deutlich besser.

Wirtz entscheidet sich gegen Bayern

„Ich habe es mir gewünscht“, erklärt Andrich. „Das habe ich auch den Bayern-Jungs gesagt.“ Am Ende bekam er seinen Willen.

Die Zukunft von Florian Wirtz elektrisierte im vergangenen Sommer wie kein anderes Thema das Transfergeschehen in der Bundesliga. Der FC Bayern wähnte sich im Poker um den damals 22-Jährigen lange in der Poleposition.

Am Ende entschied sich Wirtz jedoch gegen einen Wechsel nach München. Den Offensivstar zog es stattdessen zum FC Liverpool.

Andrich von Wirtz überrascht

Diese Konsequenz überraschte Andrich. „Ich habe mich gefreut für ihn, dass er den Schritt gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er den Schritt ins Ausland schon wagt.“

Beim englischen Meister hatte Wirtz zunächst einen schweren Start. Für Andrich war das jedoch „nicht schlimm“. Er war überzeugt, dass sich der teuerste deutsche Spieler aller Zeiten durchsetzen würde.