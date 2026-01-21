St. Pauli bangt um Kapitän vor dem Derby gegen den HSV

SID 21.01.2026 • 16:23 Uhr Der FC St. Pauli will nach dem 2:0 im Hinspiel nachlegen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

Große Vorfreude auf das „Highlight-Spiel“ und eine überraschende Kaderchance für Kapitän Jackson Irvine: Der FC St. Pauli sieht sich für das Derby gegen den Hamburger SV gewappnet. „Es ist, glaube ich, mit das größte Derby in Deutschland“, sagte Trainer Alexander Blessin mit Blick auf die Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky): „Ganz Deutschland guckt auf dieses Derby und deswegen freuen wir uns alle. Bei aller Emotion gilt es, trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren.“

Einer, der das kann, ist der erfahrene Irvine, der zuletzt erneut mit Problemen am linken Fuß pausieren musste. Womöglich steht der australische Nationalspieler gegen den HSV aber sogar wieder in der Startelf. „Ich möchte nichts ausschließen“, sagte Blessin: „Wir müssen gucken, wie sein Füßchen reagiert, das war bisher positiv. Wir müssen die nächsten Tage und Wochen aufpassen, wie die Belastung ist und wie er reagiert.“