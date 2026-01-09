Bundesliga-Barometer: Fans tippen auf Bayern-Meisterschaft

SID 09.01.2026 • 06:49 Uhr Die Befragten sehen den deutschen Rekordmeister in doppelter Hinsicht vorne, auch einem Münchner Torjäger trauen sie einen Titel zu.

Bayern München lässt im Titelkampf der Fußball-Bundesliga nichts mehr anbrennen und Harry Kane krönt sich zum Torschützenkönig - zumindest, wenn es nach der Meinung der Fans geht. In einer Umfrage des Bundesliga-Barometers unter 6.300 Personen wurde der deutsche Rekordmeister auf Platz eins der Abschlusstabelle getippt.

Kane sehen die Teilnehmer derweil mit weitem Abstand in der Torschützenliste vorne. Demnach waren 98,5 Prozent der Meinung, dass der Stürmer am Ende der Saison die meisten Treffer auf seinem Konto haben wird. Bereits jetzt führt Kane das Ranking mit 19 Treffern an. Deniz Undav vom VfB Stuttgart (0,7 Prozent), Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt (0,5 Prozent) und Haris Tabakovic von Borussia Mönchengladbach (0,3) haben laut der Umfrage nur noch Außenseiterchancen.