Bundesliga: BVB-Entscheidung bei Kobel gefallen!

Manfred Sedlbauer 09.01.2026 • 11:34 Uhr Gregor Kobel musste das Trainingslager von Borussia Dortmund vorzeitig abbrechen. Nun ist klar, ob er beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt dabei sein kann.

Gregor Kobel wird Borussia Dortmund beim Bundesliga-Restart gegen Eintracht Frankfurt zur Verfügung stehen. Nach Informationen von SPORT1 gehört der zuletzt angeschlagene Keeper des BVB zum Kader für das erste Auswärtsspiel des Jahres.

Kobel war vor zwei Tagen wegen einer Erkältung vorzeitig aus dem Trainingslager der Dortmunder abgereist, sein Einsatz stand auf der Kippe.

Zwei BVB-Profis nicht mit dabei

Nun ist klar: Der Torhüter ist dabei - und wird aller Voraussicht nach auch starten (Spiel um 20.30 Uhr im LIVETICKER).