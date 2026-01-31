Bundesliga: BVB geht neue Partnerschaft ein

Borussia Dortmund hat die Unterzeichnung einer offiziellen Klubpartnerschaft mit dem japanischen Erstligisten Cerezo Osaka bekanntgegeben.
BVB geht neue Partnerschaft ein
Dies kommunizierte der BVB am Samstagvormittag auf seinem Instagram-Kanal.
Die Partnerschaft mit dem Klub aus der japanischen J.League konzentriere sich dabei „auf die Professionalisierung der Nachwuchsförderungsstrukturen und -wege in Japan und umfasst eine Reihe von Aktivitäten, die für beide Klubs von Vorteil sind, darunter weitere Austauschprogramme im Frauenfußball für Spielerinnen, Trainerinnen und Mannschaften“.
Ex-BVB-Star Shinji Kagawa spielt für Cerezo Osaka
Zwischen Cerezo Osaka und Borussia Dortmund besteht eine langjährige Verbindung, auch die Frauen des BVB arbeiten eng mit den Cerezo Osaka Yanmar Ladies zusammen.
Im Rahmen der Asien-Tour bestritten die BVB-Stars bereits im Sommer 2024 ein Testspiel gegen die Herrenmannschaft von Cerezo Osaka und trafen dabei auch auf den ehemaligen Borussen Shinji Kagawa.
Der Japaner absolvierte insgesamt 216 Pflichtspiele für Schwarz-Gelb und gewann mit dem Klub 2012 das Double. Mittlerweile läuft Kagawa wieder für seinen Heimatverein Cerezo Osaka auf.