Bundesliga: BVB-Star kurz vor Blitz-Wechsel nach England!

SPORT1 01.01.2026 • 08:30 Uhr Pascal Groß steht unmittelbar vor einem Wechsel in die alte sportliche Heimat. Der Transfer soll in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Der deutsche Nationalspieler Pascal Groß steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu seinem Ex-Klub. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano und mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, wird der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund zu Brighton & Hove Albion zurückkehren.

Groß soll mit seinen Einsatzminuten unter BVB-Trainer Niko Kovac unzufrieden sein und daher schon seit Wochen über einen Wechsel nachdenken. Dann soll es zu einem kurzfristigen Angebot seines ehemaligen Arbeitgebers gekommen sein.

Der Spieler und der Verein aus der englischen Premier League sind sich demnach einig, der Medizincheck soll bereits an den ersten beiden Tagen des Jahres über die Bühne gehen.

Groß kein Stammspieler mehr

Groß war im Sommer 2024 von Brighton nach Dortmund gewechselt, sein Vertrag dort ist noch bis Ende der laufenden Spielzeit gültig. Bisher bringt er es auf 16 Saisonspiele (zwei Assists), über die volle Distanz stand er aber fast nie auf dem Platz.

Für Brighton hatte er zuvor sieben Jahre lang gespielt.