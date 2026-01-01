Bundesliga: BVB-Star kurz vor Blitz-Wechsel nach England!

Der deutsche Nationalspieler Pascal Groß steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu seinem Ex-Klub. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano und mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, wird der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund zu Brighton & Hove Albion zurückkehren.
Medien: BVB-Star vor Wechsel!
Groß soll mit seinen Einsatzminuten unter BVB-Trainer Niko Kovac unzufrieden sein und daher schon seit Wochen über einen Wechsel nachdenken. Dann soll es zu einem kurzfristigen Angebot seines ehemaligen Arbeitgebers gekommen sein.
Der Spieler und der Verein aus der englischen Premier League sind sich demnach einig, der Medizincheck soll bereits an den ersten beiden Tagen des Jahres über die Bühne gehen.
Groß kein Stammspieler mehr
Groß war im Sommer 2024 von Brighton nach Dortmund gewechselt, sein Vertrag dort ist noch bis Ende der laufenden Spielzeit gültig. Bisher bringt er es auf 16 Saisonspiele (zwei Assists), über die volle Distanz stand er aber fast nie auf dem Platz.
Für Brighton hatte er zuvor sieben Jahre lang gespielt.
„Es wird vielleicht ein, zwei Kader-Bewegungen geben, aber jetzt nichts Wahnsinniges. Ich bin schon in Gesprächen“, hatte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl schon vor kurz vor der Winterpause zu den Transferplanungen der Schwarz-Gelben erklärt.