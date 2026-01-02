Newsticker
Bundesliga: Erstaunlicher Bericht zu FC Bayern und Osimhen!

Bericht: Osimhen bei Bayern angeboten

Victor Osimhen wird einmal mehr mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Antwort von Max Eberl auf das Angebot soll eindeutig ausgefallen sein.
Der nigerianische Stürmerstar Victor Osimhen ist angeblich dem FC Bayern angeboten worden. Wie die Münchner tz berichtet, soll ein englischer Vermittler vor kurzem an den deutschen Rekordmeister herangetreten sein.

Demnach sehe Osimhen im FCB einen großartigen Klub. Aktuell ist der 27-Jährige an Galatasaray Istanbul gebunden, in der Türkei steht er noch bis 2029 unter Vertrag.

Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass Bayerns Sportvorstand Max Eberl dem Osimhen-Vertreter zu verstehen gegeben haben soll, dass die Münchner derzeit keinen Bedarf hätten. Der Nigerianer könne nur dann zu einem Thema werden, wenn Stürmerstar Harry Kane die Bayern am Ende der laufenden Saison verlassen sollte.

Osimhen nicht zum ersten Mal bei Bayern im Gespräch

Ein solches Szenario gilt allerdings als unwahrscheinlich, in den vergangenen Wochen hatten Kane und die Bayern-Bosse öffentlich immer wieder über die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung gesprochen.

Osimhen wird nicht zum ersten Mal mit dem deutschen Meister in Verbindung gebracht. Als der Bundesliga-Spitzenreiter vor einigen Jahren nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski fahndete, stand der Name des damaligen Napoli-Stürmers zumindest im Raum.

2025 wechselte Osimhen für 75 Millionen Euro zu Galatasaray, nachdem er zuvor schon an den türkischen Topklub ausgeliehen worden war. Ähnlich hoch wird sein Marktwert noch immer eingeschätzt. In der laufenden Saison bringt es der Offensivspieler, der derzeit beim Afrika-Cup weilt, auf 16 Spiele und 12 Tore.

