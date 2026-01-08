Newsticker
Bundesliga: FC Bayern und BVB laufen überraschend im Free-TV!

Bayern und Dortmund im Free-TV

Fans der Bundesliga dürfen sich in den kommenden Wochen über gleich mehrere Free-TV-Spiele freuen. Zu sehen sind unter anderem der FC Bayern und der BVB.
Schöne Überraschung für Bundesliga-Fans: Der Sender RTL zeigt in den kommenden Wochen gleich zwei Spiele im Free-TV - mit Beteiligung der Topteams FC Bayern und Borussia Dortmund!

Am 14. Januar wird das Gastspiel des FCB beim 1. FC Köln zu sehen sein. Am 13. Februar zeigt der Sender dann die Partie zwischen dem BVB und dem 1. FSV Mainz kostenlos. Möglich macht das eine Kooperation zwischen RTL und dem Rechteinhaber Sky.

Auch Bundesliga-Restart im Free-TV

Bei Sky werden die beiden Spiele dennoch zu sehen sein. Bei RTL beginnt die Übertragung jeweils um 20.15 Uhr, eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. Zu hören sein wird der Kommentar von Sky.

Bereits am kommenden Freitag wird der Bundesliga-Restart im Free-TV übertragen. Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den Dortmundern läuft bei Sat.1. Der Anbieter Joyn stellt zudem einen kostenlosen Stream zur Verfügung.

