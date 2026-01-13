Zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff ist das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen abgesagt worden. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstagabend mit. Der Grund dafür seien „wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs“, weswegen das Volksparkstadion kurzfristig gesperrt worden sei. Ursprünglich sollte die Partie um 20.30 Uhr angepfiffen werden.