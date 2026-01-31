Bundesliga heute: Augsburg - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.01.2026 • 12:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

In der WWK-Arena hat der FC Augsburg historisch eine weiße Weste gegen die Kiezkicker: Vier Heimspiele – vier Siege, verteilt auf 2. Liga und Bundesliga. Überhaupt gab es in diesem Duell noch keinen Auswärtssieg; auch Augsburg blieb am Millerntor sieglos. Aktuell reist St. Pauli mit einer Serie von neun Bundesliga-Auswärtspartien ohne Dreier (2 Remis, sieben Niederlagen) an, während der FCA seit fünf Heimspielen ungeschlagen ist. Damit stehen die Fuggerstädter vor der längsten Heimserie ohne Niederlage seit 2017/18 – damals ebenfalls unter Manuel Baum.

Augsburg - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Für Augsburgs Coach ist die Partie ein Meilenstein: Sein 100. Bundesliga-Einsatz als Trainer (89 davon mit dem FCA). Seit seiner Amtsübernahme im Dezember 2025 holte er neun Punkte aus sieben Partien – der beste Punkteschnitt eines FCA-Trainers in der Bundesliga-Historie. Jüngster Höhepunkt: das 2:1 in München, das Bayerns erste Niederlage nach 322 Tagen bedeutete und deutschlandweit Schlagzeilen auslöste, weil es die Diskussion um Bayern-Keeper Jonas Urbig anheizte. In der heimischen Offensive sticht aktuell A. Claude-Maurice heraus, der in beiden letzten Heimspielen traf.

St. Pauli in der Ergebniskrise – Blessin setzt auf Neuzugang Rasmussen

Alexander Blessin reist nach fünf sieglosen Bundesliga-Auftritten (3 Remis, zwei Niederlagen) und insgesamt nur einem Erfolg aus den vergangenen 16 Spielen an. 14 Punkte nach 19 Spieltagen bedeuten die zweitschlechteste Bundesliga-Bilanz der Vereinsgeschichte. Um die Auswärtsschwäche zu lindern, könnte Winter-Neuzugang Mathias Knutsen Rasmussen direkt eine Rolle im Mittelfeld erhalten; der Norweger bringt laut Blessin „Kreativität und Übersicht“. Als Tempobeschleuniger bleibt Ricky-Jade Jones eine Option, der kürzlich mit 36,46 km/h den ligaweiten Topspeed markierte.

Offensivprobleme auf beiden Seiten – Effizienz entscheidet über Zählbares

Die Partie vereint die beiden Mannschaften mit den wenigsten Großchancen der laufenden Saison: Augsburg (28) und St. Pauli (27). Während der FCA immerhin 43 Prozent seiner Möglichkeiten nutzt, verwandeln die Hamburger nur 22 Prozent – Ligatiefstwert. Dazu kommt bei St. Pauli der geteilt schwächste Angriff (17 Tore, 15,9 xG). Augsburgs Defensive hingegen kassierte in jedem der letzten sieben Pflichtduelle mit St. Pauli mindestens ein Gegentor. Auf dem Rasen der WWK-Arena trifft somit eine moderate, aber effiziente Augsburger Offensive auf die harmloseste Angriffsreihe der Liga.

Wird FC Augsburg gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.