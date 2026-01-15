Bundesliga heute: Augsburg - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.01.2026 • 17:00 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 18. Spieltag der Bundesliga führt am Donnerstag, 15. Januar 2026, den FC Augsburg und den 1. FC Union Berlin in der WWK-Arena zusammen. Anstoß ist um 20:30 Uhr, die Partie wird von Schiedsrichter Florian Badstübner geleitet.

Während Augsburg mit 14 Punkten als Tabellenfünfzehnter um Abstand zu den Abstiegsrängen ringt, wollen die Köpenicker ihre Position im gesicherten Mittelfeld festigen.

Bundesliga heute: So verfolgen Sie Augsburg - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die 0:4-Pleite bei Borussia Mönchengladbach zum Jahresauftakt hat beim FCA Spuren hinterlassen. „Wenn man so ein Spiel hat, will man es natürlich schnell wieder gutmachen“, betonte Manuel Baum vor dem Hinrunden-Abschluss.

Der 46-Jährige muss erneut auf seine etatmäßige Innenverteidigung um Chrislain Matsima und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verzichten, warnt aber davor, die angespannte Tabellensituation zu sehr in den Fokus zu rücken: „Wenn wir uns zu viel in Szenarien verlieren, raubt es uns die Energie.“ Augsburg gewann nur eines der letzten fünf Bundesliga-Spiele, zeigte unter Baum jedoch mehrfach stabile Defensivleistungen – heute soll dieser Trend in Punkte umgemünzt werden.

Union Berlin reist wirtschaftlich gestärkt unter Baumgart in die WWK-Arena

Beim 1. FC Union Berlin herrscht unterdessen Aufbruchstimmung abseits des Rasens. Kurz vor dem 60-jährigen Vereinsjubiläum vermeldeten die Köpenicker einen erneuten Rekordumsatz von 191,66 Millionen Euro für die Saison 2024/25 und ein gesteigertes Eigenkapital auf 8,07 Millionen Euro.

Trainer Steffen Baumgart kann die solide Finanzlage zwar nicht auf dem Platz einsetzen, doch sie untermauert die Kontinuität des Klubs, der in dieser Spielzeit ohne internationale Zusatzbelastung agiert. In der Liga rangiert Union aktuell im Mittelfeld und setzt in Augsburg auf eingespielte Abläufe sowie körperliche Präsenz, für die Baumgarts Teams bekannt sind.

Direkter Vergleich und Statistiken: Augsburger Führungstor als gutes Omen

Historisch betrachtet erwischte der FCA gegen Union Berlin häufig den besseren Start: In den vergangenen fünf direkten Duellen traf Augsburg jeweils zuerst, im eigenen Stadion gelang dies sogar in den letzten sechs Heimbegegnungen in Serie.

Gleichzeitig sind in den jüngsten fünf Augsburger Heimspielen weniger als drei Treffer gefallen, wobei in exakt der Hälfte ihrer Saisonpartien bislang mehr Tore in der ersten als in der zweiten Halbzeit fielen. Diese Daten deuten auf eine frühe, aber tendenziell torarme Begegnung hin – eine Konstellation, die Manuel Baums Elf heute nutzen möchte, um wichtige Zähler im Abstiegskampf einzufahren.

Wird FC Augsburg gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.