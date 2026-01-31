Bundesliga heute: Bremen - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.01.2026 • 12:30 Uhr Der SV Werder Bremen empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 31. Januar 2026 empfängt der kriselnde SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach im heimischen Weserstadion, Anstoß ist um 15:30 Uhr. Auf der Bremer Bank sitzt Horst Steffen, während Eugen Polanski die Fohlen anleitet. Beide Teams bestreiten ihr 20. Saisonspiel – für Bremen ist es die schwächste Punkteausbeute seit sechs Jahren (18 Zähler), für Gladbach die schlechteste seit 2010/11 (20 Zähler).

Bremen - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber müssen „mehrere Wochen“ auf Innenverteidiger Amos Pieper verzichten, nachdem der 28-Jährige sich eine tiefe Fleischwunde am rechten Knie zuzog und operiert werden musste. Sportchef Clemens Fritz betonte nach der jüngsten 0:2-Heimniederlage gegen Hoffenheim dennoch, Steffen genieße weiter das volle Vertrauen. Bremen ist seit neun Bundesliga-Partien sieglos (3 Unentschieden, sechs Niederlagen), kassierte in fünf der vergangenen sechs Begegnungen keinen eigenen Treffer und rutschte auf Platz 15 ab. Zusätzlich bekam das Team in den letzten vier Spielen jeweils das erste Gegentor – drei davon vor eigenem Publikum.

Borussia Mönchengladbach: Torwart-Rotation und Auswärtsstärke ohne Offensivglanz

Gladbach reagierte auf den Abgang von Jonas Omlin zu Bayer Leverkusen, indem Jan Olschowsky vorzeitig von Alemannia Aachen zurückbeordert wurde. Trotz nur eines Sieges aus den letzten fünf Ligaspielen bewahrten die Fohlen in der Fremde bereits viermal eine Weiße Weste – Vereinsrekord nach neun Auswärtsauftritten einer Saison. Offensiv hakt es jedoch: Bereits neunmal blieb Gladbach torlos, Ligahöchstwert. In den vergangenen zehn Partien der Polanski-Elf fielen zudem weniger als vier Gelbe oder Rote Karten.

Historie, Schlüsselspieler und Statistik-Fakten zum Nord-Süd-Duell

Alle acht jüngsten Bundesliga-Duelle zwischen Bremen und Gladbach endeten mit mindestens drei Treffern; in den letzten fünf Vergleichen fiel schon vor der Pause jeweils mindestens ein Doppelpack. In der Hinrunde gelang Werder mit dem 4:0 im Borussia-Park der höchste Saisonsieg, während Gladbach seine höchste Niederlage hinnehmen musste – es war zugleich das letzte Spiel der Fohlen unter Vorgänger Gerardo Seoane. Florian Neuhaus reist dennoch mit weißer Weste an die Weser: In zehn Bundesliga-Partien gegen Werder blieb er ungeschlagen und erzielte dabei vier Treffer, seine persönliche Bestmarke gegen einen einzelnen Klub. Auf Bremer Seite traf Jens Stage in 32 Prozent aller Saisonspiele, während Romano Schmid mit 41 entscheidenden Pässen der zweitbeste Vorlagengeber aus dem Spiel heraus ligaweit ist – gegen keinen Gegner war er häufiger direkt an Toren beteiligt als gegen Gladbach (sechs Scorer).

Wird SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.