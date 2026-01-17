Bundesliga heute: Dortmund - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 12:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 17. Januar 2026 empfängt Borussia Dortmund den FC St. Pauli im Signal Iduna Park, Anstoß ist um 15:30 Uhr. An der Seitenlinie steht beim BVB seit dieser Saison Niko Kovac, während die Kiezkicker von Alexander Blessin betreut werden.

Dortmund geht als Tabellenzweiter (36 Punkte) in den 18. Spieltag, dicht gefolgt von RB Leipzig, das nach dem 2:0 gegen Freiburg nur vier Zähler zurückliegt und noch eine Partie in der Hinterhand hat. St. Pauli steckt als Tabellen-17. (12 Punkte) im Abstiegskampf, hat jedoch wegen der witterungsbedingten Absage gegen Leipzig ebenfalls ein Spiel weniger absolviert.

Dortmund - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Dortmunder sind im eigenen Stadion eine Macht: In 88 Prozent ihrer Heimspiele dieser Bundesliga-Saison erzielten sie das erste Tor, in den vergangenen sieben Heimauftritten fiel stets ein Treffer vor der Pause.

Noch eindrucksvoller: In den letzten vier Heimspielen netzte das Kovac-Team in beiden Halbzeiten ein und gewann in dieser Saison bereits viermal beide Durchgänge. Auch in den jüngsten sechs Begegnungen traf der BVB stets noch vor dem Halbzeitpfiff.

Abseits des Rasens sorgt ein ehemaliger Borusse für Schlagzeilen: Ex-BVB-Angreifer Donyell Malen steht laut Transferexperte Fabrizio Romano unmittelbar vor einer Leihe zur AS Roma.

FC St. Pauli: Blessins Elf sucht den Umschwung

Auf der Gegenseite reist St. Pauli mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen an die Ruhr. Die 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg unter der Woche verschärfte die Lage im Tabellenkeller, zumal Kapitän Jackson Irvine weiterhin angeschlagen ist.

Auffällig bleibt die Torfolge in Blessins Partien: In 80 Prozent ihrer Saisonspiele fielen Tore bereits im ersten Durchgang – auswärts endeten zudem drei Viertel der Begegnungen mit einer geraden Gesamtzahl von Treffern.

Diese statistische Neigung zu frühen Offensivaktionen könnte im stimmungsgeladenen Signal Iduna Park schnell wieder zum Tragen kommen.

Statistik-Check und besondere Aspekte vor dem Anpfiff

Alle letzten zehn Pflichtspiele der Borussia sahen mindestens einen Treffer vor dem Seitenwechsel, wobei die Schwarz-Gelben in jeder dieser Partien das erste Tor markierten. St. Pauli hingegen wartet in der Bundesliga seit drei Auswärtsspielen auf einen Sieg, blieb dabei aber selten torlos.

Ein weiteres Detail könnte in einer hitzigen Atmosphäre den Unterschied machen: Dortmund kassierte in den jüngsten fünf Partien stets die erste Gelbe Karte – eine Kennziffer, die Referee Daniel Siebert im Blick haben dürfte. Rund um die Partie halten sich zudem Spekulationen um Sportdirektor Sebastian Kehl, der laut Sky beim Hamburger SV auf der Liste für den vakanten Posten als Sportvorstand stehen soll.

Wird Borussia Dortmund gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.