Bundesliga heute: FC Bayern - Augsburg LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 24.01.2026 • 12:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 19. Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Bayern München am heutigen Samstag in der heimischen Allianz Arena den FC Augsburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Unter Cheftrainer Vincent Kompany geht der Rekordmeister mit 50 Punkten aus 18 Partien in die Begegnung – ein ligaweiter Bestwert, der nur vom eigenen Klub in der Saison 2013/14 erreicht wurde.

Abseits des Rasens untermauert der FCB seine Ausnahmestellung: Mit 860,6 Millionen Euro Umsatz rangieren die Münchner laut der aktuellen Deloitte-Liste hinter Real Madrid und dem FC Barcelona auf Rang drei der finanzstärksten Klubs weltweit. Für die Gäste aus Augsburg mit Coach Manuel Baum geht es derweil darum, in ihrer bislang schwächsten Saisonbilanz seit 2018/19 (16 Punkte) den Negativtrend von fünf sieglosen Spielen in Serie zu stoppen.

Bundesliga heute: So verfolgen Sie FC Bayern - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Sportvorstand Max Eberl schloss einen Einsatz von Dayot Upamecano gegen den FCA zuletzt als „eher schwierig“ aus, nachdem der französische Innenverteidiger krankheitsbedingt pausieren musste. Vincent Kompany muss deshalb bei der Besetzung seiner Abwehrzentrale ein wenig improvisieren.

Augsburgs Manuel Baum wiederum muss auf den gelbgesperrten Noahkai Banks verzichten, der bislang die beste Passquote (90 Prozent) im Team vorweisen konnte und seit dem 6. Spieltag stets in der Startelf stand. Robin Fellhauer dürfte daher erneut in die erste Elf rücken, um die Lücke im Aufbau zu schließen.

Formkurven und direkte Duelle sprechen für FC Bayern

Der FC Bayern reist mit fünf Bundesliga-Siegen am Stück und einer Serie von 27 Ligaspielen ohne Niederlage (22 Siege, fünf Remis) an – die längste aktive Serie der Liga. Gegen den FC Augsburg wurden die letzten sieben Partien allesamt gewonnen, in jedem dieser Duelle fielen mindestens drei Treffer; in der Allianz Arena gewann der Rekordmeister die jüngsten sechs Heimspiele gegen den FCA. Dabei trafen die Münchner in jeder der vergangenen 26 Bundesliga-Partien mindestens doppelt und erzielten mit 71 Saisontoren nach 18 Spieltagen einen historischen Höchstwert. Augsburg reist dagegen mit der Bilanz von sechs Niederlagen aus acht Auswärtsspielen an und blieb zuletzt dreimal in der Fremde ohne eigenen Treffer.

Schlüsselspieler im Fokus: Kane jagt neue Bestmarken, FCA hofft auf Claude-Maurice

Harry Kane erzielte in 72 Prozent seiner Bundesliga-Einsätze ein Tor, in der Allianz Arena sogar in 78 Prozent der Spiele – zuletzt traf er in drei Heimpartien in Serie und hält bereits bei 21 Saisontoren. Gegen den FC Augsburg sammelte der Engländer seine meisten Bundesliga-Scorerpunkte (sieben Tore, zwei Assists), ein zusätzlicher Anreiz nach der Schnitzel-Aktion, die seit Wochen für Gesprächsstoff sorgt. Auf Vorlagengeber Michael Olise können sich die Münchner ebenfalls verlassen: Mit 13 Assists und zehn Treffern hat er als erst zweiter Spieler seit 2004/05 zweistellige Werte in beiden Kategorien nach 18 Spieltagen erreicht. Augsburg setzt derweil auf die aktuell treffsichere Form von Alexis Claude-Maurice, der in den vergangenen beiden Ligaspielen jeweils traf – als erster FCA-Profi seit über einem Jahr, dem dieses Kunststück gelang.

Wird FC Bayern München gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.