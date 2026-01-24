Bundesliga heute: Frankfurt - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.01.2026 • 12:20 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 24. Januar 2026 (Samstag, 15:30 Uhr) empfängt Eintracht Frankfurt die TSG Hoffenheim im Deutsche Bank Park. Auf der Heim­bank nimmt erstmals in der Bundesliga Interimstrainer Dennis Schmitt Platz, während die Gäste aus dem Kraichgau vom Österreicher Christian Ilzer angeleitet werden. Frankfurt kann auf eine beeindruckende Serie gegen Hoffenheim im eigenen Stadion verweisen: Seit der 0:2-Niederlage im April 2021 ist die SGE in neun Bundesliga-Heimduellen gegen die TSG ungeschlagen (sechs Siege, drei Remis) und gewann die letzten drei Heimspiele sogar jeweils mit mindestens zwei Toren Vorsprung.

Bundesliga heute: So verfolgen Sie Frankfurt - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Trotz 38 Saisontoren – ligaweit nur der FC Bayern traf öfter – steckt die Eintracht nach dem Champions-League-Aus in Baku in einer schwierigen Phase. Sportvorstand Markus Krösche sprach nach dem 2:3 bei Qarabag Agdam von einem „tiefen Tal“, und auch in der Bundesliga wartet die SGE seit vier Partien auf einen Sieg (drei Remis, eine Niederlage). Das Hauptproblem bleibt die Defensive: 39 Gegentreffer bedeuten den schwächsten Wert der Liga und stellen den vereinsinternen Negativrekord nach 18 Partien ein. Immerhin gelang Frankfurt in den vergangenen vier Ligaspielen stets ein Treffer vor der Pause, zuletzt sogar in beiden Halbzeiten.

Hoffenheims Höhenflug unter Ilzer und die großen Ambitionen

Die TSG reist mit breiter Brust an: Nur eine Niederlage in den vergangenen elf Bundesliga-Partien (acht Siege, zwei Remis) sowie 33 Punkte nach 17 Spielen bedeuten die zweitbeste Zwischenbilanz der Klubhistorie. Offensiv glänzt vor allem Andrej Kramaric, der vor dem Duell selbstbewusst feststellte, Hoffenheim zeige „nach Bayern den besten Fußball“. Unterstützung erhält er von den treffsicheren Mitspielern Tim Lemperle und Fisnik Asllani (je sechs Saisontore) sowie Allrounder Wouter Burger, der bereits auf acht Scorerpunkte kommt und als Freistoßspezialist gilt – bemerkenswert gegen eine Eintracht, die schon drei Gegentore nach direkten Freistößen hinnehmen musste.

Direkter Vergleich und statistische Brennpunkte

Die jüngsten Aufeinandertreffen versprechen Tore satt: In den letzten zehn Duellen zwischen Frankfurt und Hoffenheim fielen stets mindestens drei Treffer, in allen fünf Partien im Deutsche Bank Park sogar durchweg drei oder mehr. Beide Teams trafen dabei jeweils mindestens einmal – eine Serie, die auch zu ihren Saisonstatistiken passt: Frankfurt (38) und Hoffenheim (35) stellen zwei der drei besten Offensivreihen der Liga. Bemerkenswert ist zudem die Frühstarter-Qualität der TSG, denn in 88 Prozent ihrer Ligaspiele 2025/26 fiel bereits in der ersten Halbzeit ein Treffer. Frankfurt wiederum hat in allen drei Partien des neuen Kalenderjahres Führungen verspielt, während Hoffenheim erst zwei Zähler nach Vorsprüngen abgab und zehn Punkte nach Rückständen holte.

Wird Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.