Bundesliga heute: Frankfurt - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.01.2026 • 12:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (31.01.2026, 15:30 Uhr) trifft Eintracht Frankfurt im heimischen Deutsche Bank Park auf Bayer 04 Leverkusen. Weil der Spanier Albert Riera seinen Dienst erst am Montag antritt, bleibt Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier interimsweise verantwortlich – Sportvorstand Markus Krösche bestätigte das nach der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Tottenham Hotspur. Auf der Gegenseite führt Kasper Hjulmand die Werkself an, die ihr Ticket für die Champions-League-Play-offs durch ein 3:0 gegen den FC Villarreal löste.

Frankfurt - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Nullnummern gab es in den 81 Bundesliga-Vergleichen beider Klubs noch nie – keine andere Paarung wurde so oft ausgetragen, ohne ein 0:0 hervorzubringen. Alle sieben jüngsten Duelle endeten mit mindestens drei Treffern, ebenso alle sieben vergangenen Frankfurter Heimspiele gegen die Rheinländer. Auch aktuell deutet vieles auf Tore hin: In den letzten fünf SGE-Partien fielen stets mindestens drei Treffer, bei Bayer wurde in den letzten fünf Auswärtsspielen immer schon vor der Pause gejubelt. Zudem gingen in vier aufeinanderfolgenden direkten Duellen bereits in der ersten Halbzeit mindestens zwei Bälle ins Netz.

Formkurven und Personal: Frankfurt strauchelt, Leverkusen ohne Badé

Frankfurt steckt mit fünf Bundesliga-Spielen ohne Sieg (drei Remis, zwei Niederlagen) in einer Durststrecke und kassierte dabei viermal in Folge drei Gegentore – ein weiterer „Dreierpack“ würde den Vereinsnegativrekord einstellen. Die Abwehr bleibt Sorgenkind: 42 Gegentreffer nach 19 Spieltagen bedeuten einen neuen Eintracht-Negativwert. Leverkusen reist zwar mit sechs Liga-Siegen in Serie gegen die Hessen an, verlor jedoch drei der letzten fünf Bundesliga-Gastspiele und blieb bei diesen Niederlagen jeweils torlos. Defensivchef Loïc Badé fehlt gelbgesperrt; ohne ihn holt Bayer im Schnitt nur halb so viele Punkte und kassiert deutlich mehr Gegentore. Im Tor steht erneut Janis Blaswich, der bei seinem ersten Bundesliga-Start für die Werkself eine weiße Weste behielt und nun vor seinem 50. Ligaspiel steht.

Spieler im Fokus und statistische Besonderheiten

Bei der Eintracht präsentiert sich Winterneuzugang Arnaud Kalimuendo formstark: Der Franzose traf in den letzten beiden Bundesligapartien und sammelte drei Scorerpunkte in vier Pflichtspielen. Frankfurt erzielte in jedem der vergangenen sechs Spiele mindestens einen Treffer im ersten Durchgang, verspielte aber ebenso oft eine Führung – allein 2026 gingen bereits zehn Punkte nach Vorsprüngen verloren. Leverkusens Alejandro Grimaldo, im Hinspiel mit zwei direkt verwandelten Freistößen Matchwinner, wartet dagegen seit zwei Ligaspielen auf eine Torbeteiligung. In 89 Prozent der Leverkusener Saisonspiele fiel mindestens ein Treffer vor der Pause, in jeder der letzten sieben Auswärtsbegegnungen sogar garantiert. Zugleich endete keines der vergangenen 23 Frankfurter Heimspiele gegen Bayer remis – die Serie ist ligaweit nur von Köln gegen Schalke (1965–1993, 24 Spiele) übertroffen.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.