Bundesliga heute: Freiburg - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.01.2026 • 12:10 Uhr Sport-Club Freiburg empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (10. Januar 2026, 15:30 Uhr) empfängt der Sport-Club Freiburg den Hamburger SV im Europa-Park Stadion. Die jüngsten Pflichtspiel-Erinnerungen sprechen klar für die Breisgauer: Sowohl im Pokal-Halbfinale 2021/22 (3:1 auswärts) als auch in der 2. Runde des DFB-Pokals 2024/25 (2:1 zu Hause) behielt der SC die Oberhand.

In der Bundesliga allerdings datiert der letzte Freiburger Sieg gegen die Hanseaten aus dem September 2016 (1:0), seither gab es in acht Ligaduellen lediglich einen Dreier für das Team aus dem Breisgau (5 Remis, zwei Niederlagen). Trainerduell: Julian Schuster trifft erstmals in der Liga auf den neuen HSV-Chef Merlin Polzin.

Seit zehn Pflichtspielen ist der SC Freiburg vor heimischer Kulisse unbesiegt (7 Siege, drei Remis) – eine Serie, die im deutschen Oberhaus aktuell nur der FC Bayern München übertrifft. Verzichten muss Schuster allerdings ab sofort auf Offensivallrounder Noah Weißhaupt: Der 24-Jährige schloss sich Anfang der Woche leihweise Hannover 96 an, eine Kaufoption inklusive.

Weißhaupts Variabilität auf beiden Flügeln wird fehlen, doch die Freiburger Offensive präsentierte sich zuletzt ohnehin torhungrig: Zehn Treffer an den vergangenen vier Spieltagen – zweimal gelang dabei sogar ein Viererpack, ein Kunststück, das dem SC zuvor in 98 Ligaspielen lediglich zweimal gelungen war.

HSV mit Reisefrust: Keine Auswärtssiege, Hoffnungsträger Downs und Lokonga

Der Hamburger SV reist als auswärtsschwächstes Team der laufenden Bundesliga-Saison in den Breisgau: Zwei Zähler aus sieben Partien bedeuten Rang 18 in der Auswärtstabelle, ein Erfolg in fremden Stadien steht weiterhin aus. Zudem hat der HSV die letzten fünf Auftaktpartien nach einer Winterpause allesamt verloren und könnte bei einer weiteren Niederlage einen historischen Negativrekord einstellen.

Sportliche Ausrufezeichen setzte zuletzt jedoch Mittelfeldmotor Albert Sambi Lokonga, der mit vier Saisontoren zusammen mit Rayan Philippe vereinsintern an der Spitze liegt und ligaweit nur von Can Uzun (Nürnberg) in der xG-Überperformance übertroffen wird. Frischen Wind soll Winterzugang Damion Downs bringen: Der 21-jährige Mittelstürmer kommt auf Leihbasis vom FC Southampton und erfüllt laut Sportdirektor Claus Costa das gewünschte Profil an Tempo, Tiefe und Abschlussstärke. Im Tor läuft die Planung unterdessen ohne Daniel Peretz, der für Wechselgespräche freigestellt ist.

Jubiläen und Statistiken: Eggestein kratzt an der 300, Grifo baut Rekord aus

Maximilian Eggestein steht vor seinem 300. Bundesliga-Einsatz und ist in dieser Saison – ebenso wie Abwehrchef Matthias Ginter – noch keine Minute ausgewechselt worden. Offensiv setzt Freiburg weiter auf Rekordschütze Vincenzo Grifo, der mit seinem 70. Ligator jüngst Nils Petersen überflügelte und an den letzten drei Pflichtspieltreffern gegen den HSV direkt beteiligt war (2 Tore, ein Assist).

Standards könnten erneut den Unterschied ausmachen: Freiburg führt die Liga gemeinsam mit dem FC Bayern bei Eckballtoren (6) und liegt bei insgesamt zwölf Standardtreffern nur knapp hinter den Münchnern. Der HSV hingegen wartet als einziges Team dieser Saison noch auf sein erstes Eckentor und teilt sich mit dem 1. FC Köln den Tiefstwert von lediglich drei Standardtoren. Abseits des Platzes richten sich die Gedanken vieler HSV-Fans auf Klublegende Kevin Keegan, dessen jüngst publik gewordene Krebserkrankung in Hamburg für viel Anteilnahme sorgt.

