Bundesliga heute: Freiburg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.01.2026 • 14:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 25. Januar 2026, empfängt der Sport-Club Freiburg den 1. FC Köln um 17:30 Uhr im Europa-Park Stadion.

Auf der Trainerbank der Breisgauer sitzt Julian Schuster, beim „Effzeh“ dirigiert Lukas Kwasniok. Freiburg geht mit 24 Punkten aus 18 Partien in den 19. Spieltag und spielt damit seine schwächste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren, blieb jedoch in den vergangenen sieben Heimauftritten ungeschlagen. Köln beendete zuletzt eine Serie von acht sieglosen Spielen und brachte damit insgesamt erst den fünften Saisonsieg unter Dach und Fach.

Freiburg - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

52 Prozent ihrer 29 Saisontore erzielte die Schuster-Elf nach ruhenden Bällen – Ligahöchstwert. Vincenzo Grifo war an einem Drittel aller Freiburger Treffer beteiligt und netzte in der Hälfte der bisherigen Heimspiele selbst ein. Wenn der italienische Nationalspieler traf, gewann Freiburg zuletzt zweimal.

Außerdem holte der Sport-Club bereits zwölf Punkte nach Rückstand, ligaweit nur von Bayern und Stuttgart überboten.

Das Europa-League-Duell gegen Maccabi Tel Aviv fand zuletzt unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt, Teile der aktiven Fanszene boykottierten die Partie.

Kölner Auswärtsprobleme treffen auf starke Sonntagsbilanz

Der 1. FC Köln kassierte in jedem seiner letzten fünf Auswärtsspiele das erste Gegentor, feierte aber drei Siege in vier Sonntagspartien – keine Mannschaft hat eine höhere Sonntags-Siegquote (75 Prozent). Spielmacher Alessio Castro-Montes gab 2026 bereits drei Assists und liegt damit ligaweit nur hinter Bayerns Michael Olise.

Joker brachten den Rheinländern ebenfalls Schwung: Zehn Einwechseltreffer bedeuten hinter dem Rekordmeister Rang zwei gemeinsam mit Freiburg. Neben den Profis sorgt auch die Nachwuchsabteilung für Schlagzeilen: Für das Youth-League-Sechzehntelfinale der U19 gegen Inter Mailand wurden 41.000 Tickets abgesetzt – europäischer Rekord in diesem Wettbewerb.

Direkter Vergleich und besondere Serien im Blick

Freiburg verlor nur eines der letzten 14 Bundesliga-Heimspiele gegen Köln (1:2 im August 2019) und gewann neun dieser Duelle, allerdings ging das Hinrundenspiel in Köln mit 1:4 verloren.

Ein zweiter Saisonerfolg der Domstädter wäre ihr erster Doppelschlag gegen den Sport-Club seit 2019/20. 75 Prozent der Freiburger Heimpartien endeten bislang mit einer geraden Torzahl und bei allen Saisonsiegen der Breisgauer fielen mindestens drei Treffer.

Köln wiederum hat seit 13 Ligaspielen kein Zu-Null mehr geschafft, verspielt jedoch häufig Führungen (13 Punkte). Marius Bülter traf in den letzten beiden Partien gegen Freiburg jeweils und Ragnar Ache erzielte jüngst den ersten Kölner Doppelpack dieser Saison – beide Offensivkräfte sammelten damit zusätzliche Argumente für einen erneuten Einsatz.

