Bundesliga heute: Gladbach - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.01.2026 • 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 18. Bundesliga-Spieltag führt Borussia Mönchengladbach am heutigen Sonntag, 11. Januar 2026, um 15:30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg in den Borussia-Park. An der Seitenlinie steht bei den Fohlen weiterhin der zum Chefcoach beförderte Eugen Polanski, während die Fuggerstädter seit drei Spieltagen von Manuel Baum betreut werden.

Augsburg reist mit einer Siegesserie von drei Erfolgen in Folge gegen Gladbach an – gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten besteht für den FCA eine derart lange Erfolgsstrecke.

Gladbach - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Borussia Mönchengladbach geht mit nur 16 Punkten aus 15 Partien in diese Begegnung, das ist die schwächste Punkteausbeute zu diesem Zeitpunkt seit der Saison 2016/17. Nach zwei Niederlagen am Stück droht erstmals in dieser Spielzeit eine Dreierserie an Pleiten.

Im eigenen Stadion gewannen die Rheinländer lediglich eines der letzten elf Bundesliga-Heimspiele (vier Unentschieden, sechs Niederlagen); 2025 bedeuten neun Heimpleiten sogar einen neuen Vereinsnegativrekord innerhalb eines Kalenderjahres.

Hinzu kommt die Offensivflaute: Bereits siebenmal blieb Gladbach in dieser Saison ohne Tor – zuletzt war die Quote so schlecht in der Abstiegssaison 2006/07.

Augsburg ohne Giannoulis: Ein böses Omen?

Der FC Augsburg reist mit 14 Zählern ebenfalls in seine schwächste Zwischenbilanz seit 2018/19 und verbuchte in den vergangenen neun Auswärtspartien nur einen Sieg.

Verzichten muss Manuel Baum in Mönchengladbach auf den gelbgesperrten Dimitrios Giannoulis, der an den letzten drei Augsburger Treffern direkt beteiligt war und dessen Fehlen in dieser Saison stets mit Niederlagen einherging (0 Punkte in drei Spielen ohne ihn).

Gleichwohl überzeugte der FCA seit Baums Amtsübernahme defensiv: In drei Partien kassierte Augsburg nur einen Gegentreffer, stellte dabei zweimal ein Zu-null-Ergebnis auf und erlaubte ligaweit lediglich sechs gegnerische Torschüsse.

Gladbach im direkten Vergleich noch vorne

Augsburgs aktuelle Serie von drei aufeinanderfolgenden Bundesligasiegen gegen Gladbach entspricht der Gesamtausbeute aus allen 14 Duellen. Zuvor hatte sich der FCA sechs Niederlagen eingehandelt und fünfmal Remis gespielt.

Im Fokus steht heute auch Alexis Claude-Maurice: Der Franzose erzielte im Februar 2025 gegen die Fohlen den ersten und bislang einzigen lupenreinen Hattrick eines FCA-Profis in der Bundesliga, wartet seither jedoch seit 49 Schüssen auf ein weiteres Tor.

Beide Teams lassen offensiv Luft nach oben: Augsburg verzeichnete bislang erst 23 Großchancen, Gladbach 26 – nur der FC St. Pauli weist einen geringeren Wert auf.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.