Bundesliga heute: Gladbach - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.01.2026 • 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (25.01.2026, 15:30 Uhr) steigt im Borussia-Park das Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart.

Bei den Gastgebern hat seit Saisonbeginn Eugen Polanski das Sagen, während die Schwaben von Sebastian Hoeneß betreut werden. Beide Teams blicken nach 18 Spieltagen auf höchst unterschiedliche Punktestände: Gladbach steht mit 20 Zählern so schwach da wie zuletzt 2010/11, Stuttgart hingegen fährt mit 33 Punkten die zweitbeste Zwischenbilanz seit der Meisterschaft 2006/07 ein und ist seit fünf Liga­partien ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis).

Trotz nur eines Sieges aus den vergangenen fünf Bundesliga-Partien besitzt Gladbach vor heimischer Kulisse nach wie vor besondere Qualitäten: 89 Prozent der Heimspiele endeten mit einer geraden Toranzahl, sechs der bisherigen 23 Saisontreffer fielen per Kopf – ligaweit nur Bayern traf häufiger per Schädel.

Eine zusätzliche Offensiv-Option bietet Neuzugang Alejo Sarco, den Sportchef Rouven Schröder bis Saisonende von Bayer Leverkusen ausgeliehen hat. Der 20-jährige Argentinier gilt als schneller, robuster Linksschütze und soll den Angriffsreihen um Haris Tabaković sofort mehr Tiefe verleihen.

Stuttgarter Auswärtslauf und Führich-Statistik im Fokus

Der VfB reist nach zwei 4:1-Auswärtssiegen in Bremen und Leverkusen mit viel Selbstvertrauen an und könnte erstmals seit Frühjahr 2024 drei Bundesliga-Auswärtssiege in Serie feiern. Chris Führich, der am vergangenen Spieltag sein drittes Saisontor erzielte, blieb in vier bisherigen Gastspielen in Gladbach zwar ohne Scorerpunkt, ist aber in bestechender Form.

Kapitän Atakan Karazor unterstrich jüngst vor dem Europa-League-Duell bei der AS Rom die Bedeutung jedes Spiels, während Hoeneß nach der Rückkehr von Ermedin Demirović zusätzliche Variationsmöglichkeiten im Angriff besitzt. Die Schwaben haben in jedem ihrer letzten 13 Bundesliga-Auswärtsspiele mindestens einmal getroffen.

Statistiken versprechen frühe Treffer

Historisch spricht vieles für Tore auf beiden Seiten: In fünf Gladbacher Heimduellen in Folge gegen Stuttgart trafen beide Teams, in vier Partien fielen bereits vor der Pause mindestens zwei Treffer. 78 Prozent aller Gladbach-Spiele und 89 Prozent ihrer Heimauftritte endeten in dieser Saison mit einer geraden Toranzahl.

Hält Tabaković seine Quote von Treffern in 39 Prozent der Spiele, durfte sich die Borussia zuletzt dreimal über Heimsiege freuen, wenn der Schweizer im Borussia-Park netzte. Währenddessen sorgt Rocco Reitz für Schlagzeilen: RB Leipzig hat den vielseitigen Mittelfeldspieler laut Sky als Top-Ziel für den Sommer identifiziert und könnte die in Gladbach verankerte Ausstiegsklausel von 28 Millionen Euro ziehen.

