Bundesliga heute: Heidenheim - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.01.2026 • 12:34 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (10. Januar 2026, 15:30 Uhr) empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 den 1. FC Köln in der Voith-Arena. Heidenheim geht unter Erfolgscoach Frank Schmidt in seine dritte Bundesliga-Saison, auf der Kölner Bank steht seit Sommer Lukas Kwasniok.

Beide Teams treffen zum ersten Mal seit dem denkwürdigen 34. Spieltag 2023/24 wieder in Heidenheim aufeinander, als der FCH mit einem 4:1 den Abstieg der Domstädter besiegelte.

In ihrer noch jungen Bundesliga-Historie sind die Heidenheimer gegen Köln ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis). Unter den aktuellen Erstligisten hat der FCH nur gegen Union Berlin eine längere Ungeschlagen-Serie vorzuweisen. Das Heimspiel am Ende der Saison 2023/24 bleibt prägend: Vier Tore der Ostwürttemberger bescherten den Gästen den Gang in die 2. Liga. Die Domstädter streben daher in dieser Begegnung vor allem nach erfolgreicher Schadensbegrenzung der Vergangenheit – allerdings ohne den aktuell rotgesperrten Abwehrmann Rav van den Berg, der in dieser Saison mit 95 Prozent Passquote ligaweit zu den sichersten Aufbauspielern gehörte.

Formkurven: Heidenheimer Abwehrprobleme treffen auf Kölner Negativserie

Im Kalenderjahr 2025 verzeichnete kein Verein mehr Bundesligapleiten als Heidenheim (20 Niederlagen), darunter elf im eigenen Stadion – gleichbedeutend mit einem eingestellten Negativrekord. Mit 34 Gegentreffern stellen die Schwaben zudem die schwächste Defensive der laufenden Spielzeit, sie warten seit 16 Partien auf eine Weiße Weste. Köln steckt ebenfalls im Formtief und ist seit sechs Ligaspielen sieglos (zwei Remis, vier Niederlagen). Während Heidenheim die meisten Gegentore aus dem Spiel heraus kassiert (29), bekommen die Kölner vor allem Standards nicht in den Griff und führen die Liga mit 14 Gegentoren nach ruhenden Bällen an.

Kölner Kader-Update: Simpson-Pusey debütiert möglichweise, Joker-Duelle im Fokus

Die ohnehin angespannten Personalsorgen der Rheinländer in der Innenverteidigung verschärften sich zuletzt durch die Ausfälle von Joel Schmied (Muskelverletzung) und van den Bergs Sperre. Als Reaktion kommt Jahmai Simpson-Pusey per Leihe von Manchester City – der 20-Jährige könnte gegen Heidenheim erstmals im Kader stehen. Auf beiden Seiten lohnt zudem der Blick auf die „Joker“: Heidenheims Stefan Schimmer (vier Tore, eine Vorlage) und Kölns Saïd El Mala (drei Tore, zwei Vorlagen) verbuchten je fünf direkte Scorerpunkte nach Einwechslungen, Ligaspitze in dieser Kategorie.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.