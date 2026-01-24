Bundesliga heute: Heidenheim - RB Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.01.2026 • 11:50 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim 1846 geht unter Trainer Frank Schmidt mit einer angespannten Ausgangslage in das Heimspiel am Samstag (24.01.2026, 15:30 Uhr) in der Voith-Arena. Fünf Bundesliga­partien in Folge ohne Sieg (zwei Remis, drei Niederlagen) bedeuten bereits den Vereinsnegativrekord von nur 13 Punkten nach 18 Spieltagen. Zu Hause fielen in den letzten vier Begegnungen des FCH stets mindestens drei Treffer – jedoch ausschließlich mit Gegentor. Heidenheim ist das einzige Team der laufenden Saison ohne weiße Weste, kassierte in allen bisherigen 18 Partien mindestens einen Gegentreffer und verzeichnet mit 39 Gegentoren den geteilten Ligahöchstwert.

Bundesliga heute: So verfolgen Sie Heidenheim - RB Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

RB Leipzig, betreut von Chefcoach Ole Werner, reist nach drei Heimspielen in Serie erstmals seit Mitte Dezember wieder zu einem Bundesliga-Auswärtsspiel. Die Sachsen holten aus den letzten drei Gastauftritten lediglich einen Punkt (ein Remis, zwei Niederlagen) und verbuchten in den vergangenen fünf Auswärtsspielen nur einen Sieg. Hinzu kommt die jüngste Formdelle: Drei Niederlagen in den letzten vier Ligapartien bei zugleich elf Gegentreffern lassen die Defensive wackeln. Dennoch weist Leipzig den zweithöchsten Expected-Goals-Wert der Liga (33,1) auf und verfügt mit Romulo, Yan Diomande und Christoph Baumgartner über gleich drei Akteure mit mindestens sechs Saisontoren.

Historische Bilanz zwischen Heidenheim und Leipzig

Der direkte Vergleich belegt Leipziger Dominanz: In fünf Bundesliga­duellen holte Heidenheim lediglich einen Punkt (ein Unentschieden, vier Niederlagen). Wettbewerbsübergreifend gelang dem FCH in elf Partien gegen die Sachsen nur ein einziger Sieg – ein 1:0 im März 2015 in der 2. Liga. Außerdem erzielte RB in den vergangenen sieben Begegnungen stets mindestens ein Tor gegen Heidenheim. Kartenintensität ist vorprogrammiert, denn zehn der letzten zehn Aufeinandertreffen endeten mit vier oder mehr Verwarnungen bzw. Platzverweisen.

Verletzungspech und Transfergerüchte bei RB Leipzig

Personell muss Leipzig bis voraussichtlich Ende März auf Nationalspieler Assan Ouédraogo verzichten. Der 19-Jährige zog sich beim 2:0-Sieg über den SC Freiburg eine Sehnenverletzung im linken Knie zu, die konservativ behandelt wird. Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer sprach von einem „Schock“, betonte jedoch die fortgesetzte Entwicklung junger Spieler beim Klub. Passend dazu kursieren Berichte über großes Leipziger Interesse an Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach, der als möglicher Nachfolger für den zurückgetretenen Kevin Kampl und den im Sommer auslaufenden Xaver Schlager gilt. Schäfer relativierte die Ambitionen im europäischen Vergleich, unterstrich aber die Philosophie, „junge, hungrige Spieler“ zu entwickeln – ein Ansatz, der auch in Heidenheim unter den Augen der Bundesliga-Öffentlichkeit erneut auf den Prüfstand kommt.

