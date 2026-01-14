Bundesliga heute: Hoffenheim - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.01.2026 • 17:20 Uhr TSG Hoffenheim empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwoch, 14. Januar 2026, empfängt die TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbach um 20:30 Uhr in der heimischen PreZero Arena. Geleitet wird die Partie des 18. Bundesliga-Spieltags von Schiedsrichter Christian Dingert. Als Trainer stehen sich mit Christian Ilzer (TSG) und Eugen Polanski (BMG) zwei noch relativ neue Cheftrainer gegenüber.

Hoffenheim kann sich auf seine treffsichere Heimoffensive verlassen: In den vergangenen vier Liga-Heimspielen fielen stets mindestens drei Treffer, und in allen zehn jüngsten Partien in Sinsheim klingelte es bereits in der ersten Halbzeit.

Verantwortlich für wichtige Impulse ist unter anderem Fisnik Asllani, der in einem Drittel seiner Bundesliga-Einsätze in dieser Saison traf. Allerdings offenbart die Defensive Schwächen: In den letzten sechs Heimduellen mit Gladbach kassierte die TSG stets mindestens ein Gegentor.

Gladbach reist mit Torjäger Tabakovic und fairer Bilanz an

Borussia Mönchengladbach kommt nach dem 4:0-Erfolg gegen den FC Augsburg mit frischem Selbstbewusstsein nach Sinsheim. Im Mittelpunkt steht Haris Tabakovic, der als Leihgabe aus Hoffenheim bereits neun Saisontore erzielt hat und nun gegen seinen Stammklub aufläuft. Der 31-Jährige kündigte an, das Wiedersehen „nicht als normales Spiel“ zu betrachten.

Unter Coach Eugen Polanski blieb die Fohlenelf in den letzten sieben Ligapartien diszipliniert: Jede Begegnung kam ohne vier oder mehr Gelbe Karten aus, zudem endeten 75 Prozent der Gladbacher Saisonspiele mit einer geraden Toranzahl.

Direkter Vergleich verspricht erneut torreiche Minuten

Die jüngsten Duelle zwischen Hoffenheim und Mönchengladbach liefern verlässlich Spektakel: Alle sieben vergangenen Aufeinandertreffen brachten mindestens drei Tore, und in den letzten zehn Partien trafen beide Mannschaften ausnahmslos. Selbst in Sinsheim fiel in den vergangenen fünf Begegnungen beider Teams immer auf beiden Seiten ein Treffer.

Dennoch gewann die TSG nur eines der letzten fünf Spiele gegen die Borussia – ein zusätzlicher statistischer Reiz vor dem Flutlichtduell in der PreZero Arena.

