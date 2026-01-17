Bundesliga heute: Hoffenheim - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 12:40 Uhr TSG Hoffenheim empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG Hoffenheim geht mit viel Rückenwind in das Heimspiel am Samstag (17.01.2026, 15:30 Uhr) in der PreZero Arena. Zuletzt fegte die Elf von Trainer Christian Ilzer Borussia Mönchengladbach mit 5:1 vom Platz und feierte damit bereits den fünften Heimsieg in Serie.

Matchwinner war einmal mehr Altstar Andrej Kramaric, der mit einem Dreierpack glänzte; Fisnik Asllani und Tim Lemperle steuerten jeweils zwei Scorerpunkte bei. Insgesamt hat die Ilzer-Elf nur eines der vergangenen zehn Bundesliga­spiele verloren und traf in den letzten vier Heimpartien stets schon vor der Pause – ein Indiz für den anhaltenden Offensivschwung im Kraichgau.

Hoffenheim - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Bayer 04 Leverkusen reist unter Trainer Kasper Hjulmand ohne Innenverteidiger Edmond Tapsoba an, der wegen einer Muskelverletzung rund zwei bis drei Wochen ausfällt. Die kurzfristige Spielabsage beim Hamburger SV unter der Woche bedeutete zwar eine Verschnaufpause, brachte dem Klub aber auch organisatorischen Aufwand – Bayer erstattet den 3500 mitgereisten Fans sämtliche Kosten, die Tickets behalten für das Nachholtermin ihre Gültigkeit.

Sportlich bleibt die Offensive der Werkself dennoch verlässlich: In 88 Prozent aller Liga­spiele dieser Saison fiel mindestens ein Treffer in Halbzeit eins, in der Fremde erzielte Leverkusen sogar in 57 Prozent beider Teams ein Tor bereits vor dem Seitenwechsel.

Torfestival fast programmiert: Duell mit treffsicherer Historie

Die jüngere Statistik zwischen Hoffenheim und Leverkusen liest sich wie ein Versprechen: In allen neun vergangenen direkten Duellen fielen mindestens drei Treffer, und in den letzten sechs Begegnungen trafen beide Mannschaften.

Die TSG blieb dabei jedoch ohne Heimsieg in fünf Anläufen und sah in eben jenen fünf Partien jeweils die erste Gelbe Karte. Im eigenen Stadion sorgt Ilzers Mannschaft dennoch regelmäßig für Spektakel – in den letzten vier Bundes­liga-Heimspielen landeten die Kraichgauer immer im Over-3,5-Torbereich, passend zur Saisonbilanz, nach der bei jedem Hoffenheimer Sieg mindestens drei Tore auf der Anzeigetafel standen.

Personal und Zahlen: Asllani in Form, frühe Tore wahrscheinlich

Stürmer Fisnik Asllani trifft in einem Drittel seiner Ligaeinsätze und bildet gemeinsam mit Kramaric und Lemperle eine der formstärksten Offensivreihen der Bundesliga. Bei der Werkself überzeugte die Offensive bislang ebenfalls: In der Hälfte aller Spiele traf Leverkusen in beiden Halbzeiten. Angesichts der Quote, dass in 56 Prozent ihrer Partien mehr Tore vor dem Seitenwechsel fielen, könnten die Fans in Sinsheim erneut auf frühe Highlights hoffen.

Anstoß ist um 15:30 Uhr, Schiedsrichter wird noch von der DFL benannt; mit Christian Ilzer und Kasper Hjulmand treffen zwei Trainer aufeinander, die ihre Teams klar auf offensive Akzente eingeschworen haben.

