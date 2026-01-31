Bundesliga heute: Hoffenheim - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.01.2026 • 12:30 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit vier Siegen in vier Pflichtspielen des Jahres 2026 ist die TSG Hoffenheim das Team der Stunde. Trainer Christian Ilzer sprach nach dem 2:0 in Bremen von „viel Momentum“ – ein Statement, das durch 39 Punkte aus 19 Partien und Rang drei untermauert wird. Seit dem 7. Spieltag sammelte nur der FC Bayern ebenso viele Zähler wie die Kraichgauer, die außerdem ihre letzten sechs Heimspiele allesamt gewannen. Union Berlin reist dagegen erstmals in dieser Saison mit einer Serie von vier Bundesliga-Partien ohne Sieg (drei Remis, eine Niederlage) an, wobei die Köpenicker in jedem dieser Duelle das erste Gegentor hinnehmen mussten.

Hoffenheim - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Eisernen fühlen sich in der PreZero Arena traditionell wohl: Drei ihrer bislang vier Bundesliga-Auswärtssiege gegen Hoffenheim gelangen hier, nirgendwo sonst traf Union in der Beletage des deutschen Fußballs häufiger (zwölf Tore). Drei der letzten vier direkten Duelle entschieden die Berliner für sich, allerdings drehte die TSG den Spieß in der Hinrunde mit einem 4:2-Erfolg an der Alten Försterei um. Bemerkenswert: In fünf der jüngsten zehn Aufeinandertreffen wurde mindestens ein Strafstoß verhängt – ein Indikator für die intensive Gangart beider Teams, die ligaweit zu den foulintensivsten gehören.

Personal-Update: Burger fehlt, Prömel brennt auf Ex-Klub

Christian Ilzer muss am Samstagnachmittag auf Wouter Burger verzichten; der Niederländer sah in Bremen den ersten Platzverweis eines Hoffenheimers in dieser Saison. Gerade zu Hause wiegt das schwer, denn Burger war in der PreZero Arena bereits an fünf Treffern direkt beteiligt. Grischa Prömel – mit sechs Saisontoren einer von vier TSG-Topscorern – rückt dadurch noch stärker in den Fokus, zumal er gegen seinen ehemaligen Verein antritt. Bei Union setzt Coach Steffen Baumgart weiter auf die Durchschlagskraft von Danilho Doekhi, der in dieser Spielzeit bereits 28 Abschlüsse als Innenverteidiger verzeichnete und gegen keinen Gegner so oft traf wie gegen die TSG (drei Tore).

Schlüsselduelle und taktische Marschrouten

Beide Mannschaften gehören mit durchschnittlich über 100 geführten Zweikämpfen pro Partie zu den physisch präsentesten Teams der Liga – Hoffenheim ist sogar Ligaspitze in der Foulstatistik (282 Vergehen). Während Ilzer nach Burgers Ausfall voraussichtlich erneut auf die Mischform aus 3:4-2:1 und 4:2-3:1 setzt, dürfte Baumgart seiner bewährten Dreierkette treu bleiben, um Doekhi bei Standards in Szene zu setzen. Offensiv ruhen Hoffenheims Hoffnungen neben Prömel auf dem variablen Angriffsquartett um Andrej Kramaric, Fisnik Asllani und den heimstarken Tim Lemperle, der in 44 Prozent der Heimspiele traf. Angesichts der Torquote beider Teams in ersten Halbzeiten – bei den letzten zwölf Heimauftritten der TSG fiel stets vor der Pause ein Treffer – ist in Sinsheim erneut früh Spielbetrieb auf der Anzeigetafel zu erwarten.

