Bundesliga heute: HSV - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.01.2026 • 15:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (31.01.2026) um 18:30 Uhr empfängt der Hamburger SV den FC Bayern München im Volksparkstadion. An der Seitenlinie stehen sich mit Merlin Polzin und Vincent Kompany zwei Trainer gegenüber, die an diesem Ort ganz unterschiedliche Kapitel schreiben wollen – Kompany war zwischen 2006 und 2008 selbst 51-mal für den HSV aktiv, ehe er zu Manchester City wechselte. Statistisch spricht Vieles für die Gäste: 66 Bundesliga-Siege feierte der Rekordmeister bereits gegen Hamburg, mehr gelangen den Münchnern nur gegen den VfB Stuttgart (72). Zudem lautet das Torverhältnis aus den letzten acht Liga-Duellen 36:1 für den FCB – alle acht Partien gewann Bayern.

HSV - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der HSV ist zwar seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen), doch im eigenen Stadion blieb die Polzin-Elf in derselben Zeit ungeschlagen und sammelte 83 Prozent ihrer Saisonpunkte zu Hause (15 von 18). Offensiv hapert es allerdings: Mit lediglich 17 Treffern stellt Hamburg gemeinsam mit St. Pauli und Heidenheim die schwächste Ausbeute der Liga, dazu kommt die niedrigste Chancenverwertung (7,2 Prozent). Abseits des Platzes sorgt der Konflikt um Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz für Schlagzeilen – zuletzt konterte der Aufsichtsrat in einem ausführlichen Statement dessen Aussagen und bezeichnete mehrere Darstellungen als „nachweislich unwahr“.

FC Bayern München: Auswärtsstärke, Offensivpower und Champions-League-Schub

Die Münchner reisen mit 14 Siegen und vier Unentschieden aus den letzten 18 Bundesliga-Auswärtsspielen an und haben in dieser Saison alle neun Pflichtauftritte in der Fremde ohne Niederlage überstanden (25 Punkte – eingestellter Ligarekord). Unter Vincent Kompany liegt der Punkteschnitt bei 2,49 – nur Pep Guardiola war historisch besser. Wettbewerbsübergreifend überzeugt vor allem die Offensive: 72 Treffer nach 19 Spieltagen bedeuten Bestwert der Bundesliga-Historie, in 79 Prozent der Partien traf der FCB in beiden Halbzeiten. Rückenwind kommt zudem aus der Champions League, wo Keeper Jonas Urbig beim 2:1 in Eindhoven glänzte und Jamal Musiala bei seinem Startelf-Comeback sofort traf; die Münchner fühlen sich laut Urbig „vorbereitet“ auf mögliche deutsche Achtelfinal-Duelle.

Schlüsselzahlen vor Anpfiff im Volksparkstadion

In 95 Prozent der Bayern-Spiele fiel in dieser Saison mindestens ein Tor vor der Pause, in 84 Prozent endeten ihre Siege mit mindestens drei Treffern – bei allen fünf aktuellen Auswärtssiegen waren es sogar stets drei oder mehr. Hamburg blieb zuletzt zwar zweimal torlos, kassierte 2026 jedoch erst ein Gegentor aus dem Spiel heraus. Standards könnten entscheidend sein: Bayern führt die Liga mit 18 Toren nach ruhenden Bällen (davon neun nach Ecken) an, während der HSV nur einmal nach einer Ecke erfolgreich war. In fünf der letzten zehn direkten Duelle gab es zudem einen Elfmeter. Auffällig bleibt auch Michael Olise, der mit 14 Assists bereits fast seine Vorjahresmarke erreicht hat und im Zusammenspiel mit Harry Kane (beste Chancenverwertung der Liga) für weitere Offensivakzente steht.

Wird Hamburger SV gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.