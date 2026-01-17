Bundesliga heute: HSV - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 12:15 Uhr Hamburger SV empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (17. Januar 2026, Anstoß 15:30 Uhr) kommt es im Hamburger Volksparkstadion zum Traditionsduell zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach. Während die Hanseaten unter Trainer Merlin Polzin ihren Heimvorteil nutzen wollen, reist die Elf vom Niederrhein mit Coach Eugen Polanski an die Elbe.

Beide Teams kennen sich gut: In den vergangenen fünf Duellen in Hamburg erzielten stets beide Mannschaften mindestens einen Treffer – neutralen Beobachtern ist dieser Schlagabtausch also wohlvertraut.

Der HSV hat in den letzten sechs Heimspielen gegen Gladbach immer mindestens ein Gegentor kassiert – ein statistischer Fingerzeig, dass die Defensive gefordert sein wird.

Die Fohlen wiederum reisen nach der deutlichen 1:5-Niederlage bei der TSG Hoffenheim an, weisen aber in dieser Saison eine interessante Bilanz auf: 75 Prozent ihrer Bundesliga-Partien endeten bislang mit einer geraden Toranzahl. Zudem blieb Gladbach in den jüngsten sieben Ligaspielen in Sachen Fairness auffällig unauffällig – keine Begegnung überschritt die Marke von vier Gelben Karten.

Personalien: Tabakovic zurück im Norden – Polzin vertraut bewährten Kräften

Besonderes Augenmerk gilt bei den Gästen Haris Tabakovic. Der vom kommenden Gegner Hoffenheim ausgeliehene Stürmer hat bereits neun Saisontore erzielt und traf auch beim jüngsten Auswärtsspiel. Polanskis Offensive dürfte erneut um den bulligen Angreifer herum aufgebaut sein, zumal Nationalspieler Tim Kleindienst zuletzt fehlte.

Auf Hamburger Seite setzt Merlin Polzin auf Kontinuität, wobei die Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl als künftigen Sportvorstand für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Sportlich will der HSV vor eigenem Publikum an die jüngsten Auftritte anknüpfen, wird dabei aber zwingend an der Stabilität seiner Defensive arbeiten müssen.

Rahmenbedingungen: Stadiondach im Fokus – Entscheidung erst kurzfristig

Das zuletzt witterungsbedingt abgesagte Heimspiel gegen Leverkusen hat gezeigt, wie fragil die Situation im Volksparkstadion derzeit ist: Tauwasser und Schneelast hatten für eine gefährliche Wölbung des Daches gesorgt. Ein Statiker-Team inspizierte in dieser Woche erneut die betroffenen Bereiche; eine endgültige Freigabe erfolgte erst nach intensiven Sicherungsarbeiten.

Hinter den Kulissen laufen beim Aufsteiger außerdem die Planungen für die vakante Position des Sportvorstands weiter, wobei der Name Sebastian Kehl laut Medienberichten intern diskutiert wird. Auf dem Rasen gilt der Fokus nun dem 18. Spieltag – mit der Hoffnung, dass die Partie planmäßig angepfiffen werden kann.

Wird Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.