Bundesliga heute: Köln - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 12:28 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 17. Januar 2026 (Anstoß 15:30 Uhr) empfängt der 1. FC Köln den 1. FSV Mainz 05 im heimischen RheinEnergieStadion. An der Seitenlinie treffen zwei neue Gesichter der Bundesliga aufeinander: Köln wird von Lukas Kwasniok gecoacht, während die Rheinhessen seit Dezember von Urs Fischer betreut werden.

Für beide Teams markiert der 18. Spieltag den Start in die Rückrunde, in der wertvolle Punkte für den weiteren Saisonverlauf gesammelt werden sollen.

Köln - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Der Blick auf die Statistik zeigt, wo Kwasniok den Hebel ansetzen muss: In 86 Prozent ihrer bisherigen Heimpartien kassierten die Kölner mindestens ein Gegentor, insgesamt blieb der FC seit elf Ligaspielen nicht mehr ohne Gegentreffer.

Hoffnungsträger bleibt Torjäger Said El Mala, der in 44 Prozent aller Saisonspiele und sogar in 57 Prozent der Heimspiele traf. Die jüngste 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern – die im Free-TV bei RTL bis zu 4,13 Millionen Zuschauer verfolgten – offenbarte allerdings erneut die Defizite im Defensivverbund, die nun dringend abgestellt werden müssen.

Mainzer Aufschwung unter Urs Fischer

Die Gäste reisen mit aufgefrischtem Selbstvertrauen an. Unter Trainer Urs Fischer ist Mainz seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen und feierte zuletzt ein 2:1 im Kellerduell gegen Heidenheim – den ersten Bundesliga-Dreier seit vier Monaten.

Torschütze Nadiem Amiri sowie Kapitän Silvan Widmer sorgten für den Befreiungsschlag, durch den der FSV die Rote Laterne abgab. Dennoch mahnt Fischer, „dranzubleiben“, denn in der Liga gelang den Rheinhessen in den vergangenen fünf Partien erst ein Sieg, während die letzten drei Auswärtsauftritte allesamt Remis endeten.

Direkter Vergleich und besondere Statistik-Details

Historisch betrachtet hat Köln in den jüngsten fünf Duellen nur einmal gegen Mainz gewonnen; im RheinEnergieStadion gelang sogar in den letzten fünf Aufeinandertreffen lediglich ein Sieg. Gleich vier der vergangenen sechs Kölner Heimspiele gegen die 05er endeten unentschieden.

Brisanz verspricht auch die Kartenstatistik: In den letzten zwei direkten Duellen gab es jeweils eine Rote Karte, zudem sah Köln in sechs Begegnungen in Folge die erste Verwarnung – zu Hause sogar achtmal nacheinander. Da in 86 Prozent der Kölner Heimspiele mehr Tore nach der Pause fielen und beide Teams regelmäßig treffen, spricht vieles erneut für ein torreiches Duell am Samstagnachmittag.

Wird 1. FC Köln gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.