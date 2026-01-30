Bundesliga heute: Köln - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.01.2026 • 17:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend empfängt der 1. FC Köln den VfL Wolfsburg im heimischen RheinEnergieStadion. Erstmals treffen sich dabei die beiden Cheftrainer Lukas Kwasniok und Daniel Bauer in einem Bundesliga-Duell.

Die jüngste Bilanz spricht gegen die Rheinländer: In den vergangenen vier Ligapartien gegen die Wölfe gelang ihnen kein Sieg (2 Remis, zwei Niederlagen), und der letzte Kölner Heimerfolg über Wolfsburg datiert aus dem Januar 2020. Zudem mussten die Domstädter gegen Wolfsburg drei Bundesliga-Heimniederlagen in Serie hinnehmen – eine Negativserie, die aktuell nur gegen den FC Bayern länger anhält.

Köln - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Auch Wolfsburg schwächelt

Auch Wolfsburg reist mit Baustellen an: Die Niedersachsen haben seit elf Spielen keine Weiße Weste mehr und kassierten ligaweit acht gegnerische Elfmeter – Höchstwert. Mit 19 Punkten aus 19 Partien spielt der VfL seine geteilt schwächste Bundesligasaison; nur 2016/17 stand man ähnlich da und rettete sich erst in der Relegation.

Charakteristisch für das Team von Daniel Bauer sind frühe Treffer: 29 Prozent aller Tore fallen in der Anfangsviertelstunde, acht davon sind Ligaspitze. Gleichzeitig blieb Wolfsburg in den letzten sechs Auswärtsspielen nicht ohne Gegentor, erzielte aber jeweils das erste Tor der Partie.

Waldschmidt im Fokus - Duell zwischen Schwäbe und Grabara

Die Partie bringt zwei extreme Zeitfenster zusammen: Köln markierte 43 Prozent seiner Saisontore in der Schlussviertelstunde, während Wolfsburg ligaweit die meisten Treffer in der Anfangsviertelstunde erzielt. Beide Teams ließen zudem die meisten Punkte nach Führungen liegen (Wolfsburg 18, Köln 16).

Im Blickpunkt steht auch Luca Waldschmidt, der von 2021 bis 2023 in 32 Bundesligaspielen fünfmal für Wolfsburg traf und gegen keinen Klub so oft netzte wie gegen die Wölfe (5 Tore in neun Duellen). Zwischen den Pfosten treffen mit Marvin Schwäbe und Kamil Grabara die beiden besten Elfmeter-Killer dieser Saison aufeinander: Beide parierten bereits 18 Großchancen, zuletzt jeweils einen Strafstoß am vergangenen Spieltag.

Wird 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.