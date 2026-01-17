Bundesliga heute: Leipzig - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 15:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (17.01.2026, 18:30 Uhr) steigt in der Red Bull Arena das Bundesliga-Duell RB Leipzig gegen FC Bayern München. Die Sachsen gehen mit Cheftrainer Ole Werner in ihr erstes Heimspiel des Jahres, während auf der Gäste­bank der belgische Coach Vincent Kompany die Kommandos gibt.

Leipzig rangiert nach dem 2:0 am Mittwoch gegen Freiburg mit 32 Punkten auf Rang drei und hat noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. Bayern reist als souveräner Tabellenführer und Rekordmeister an, der 15 seiner 17 Hinrunden­spiele gewann und damit laut Ligahistorie die beste Halbserienbilanz aller Zeiten aufstellte.

RB Leipzig schöpfte gegen Freiburg neues Selbstvertrauen: Kapitän Willi Orban und Torschütze Rômulo sorgten für den perfekten Jahresauftakt. Nationalspieler David Raum versprach anschließend, das deutliche 0:6 aus dem Bundesliga-Auftakt in München abzuhaken: „Wir sind eine ganz andere Mannschaft, wir gehen es mutig an.“

Die Statistik untermauert den Optimismus der Hausherren: 86 Prozent ihrer Heimspiele in dieser Saison hat Leipzig gewonnen und dabei stets das 1:0 erzielt. Christoph Baumgartner traf bereits in 33 Prozent aller Ligapartien – vor eigenem Publikum sogar in 43 Prozent – und bleibt neben Rückkehrer Yan Diomande einer der gefährlichsten Offensivakteure.

Bayern-Siegesserie, TV-Rekorde und Kompanys Youngster sorgen für Schlagzeilen

Der FC Bayern marschiert weiter: Das 3:1 in Köln war der 15. Ligaerfolg. Für Gesprächsstoff sorgte anschließend der 17-jährige Lennart Karl, dessen Jubelgeste Trainer Vincent Kompany augenzwinkernd kommentierte („Die müssen noch eine Uhr kaufen“).

Sportlich liest sich Bayerns Auswärts­bilanz eindrucksvoll: In den letzten 16 erfolgreichen Pflicht­auftritten in der Fremde fielen jeweils mindestens drei Treffer, in 88 Prozent aller Bundesliga­spiele dieser Saison entschied der Rekord­meister beide Halbzeiten für sich.

Direkter Vergleich und Zahlen sprechen für torreiche Minuten vor der Pause

Die jüngste Historie zwischen beiden Klubs ist reich an Treffern: Alle sieben letzten Duelle von Leipzig und Bayern endeten mit mindestens drei Toren, in den vergangenen fünf Leipziger Heimspielen gegen den FCB trafen stets beide Teams. Zugleich hat RB seit neun Pflicht-Heimspielen keinen Sieg gegen München eingefahren und kassierte in jedem dieser Vergleiche mindestens einen Gegentreffer.

Auffällig sind die Frühstarter-Qualitäten beider Seiten: In 94 Prozent der Bayern-Partien und 47 Prozent der Leipziger Spiele fiel das Gros der Tore bereits vor der Pause, wobei die Münchner in jedem ihrer letzten sieben Auswärtsspiele vor der Halbzeit trafen. Die Gastgeber hingegen haben in dieser Saison in jedem Heimspiel das erste Tor erzielt – statistische Voraussetzungen für ein weiteres torreiches Kräftemessen zweier offensivstarker Mannschaften.

