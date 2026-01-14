Bundesliga heute: Leipzig - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.01.2026 • 17:10 Uhr RB Leipzig empfängt heute Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwochabend (14. Januar 2026, Anstoß 20:30 Uhr) empfängt RB Leipzig den Sport-Club Freiburg in der heimischen Red Bull Arena. Geleitet wird die Partie des 17. Bundesliga-Spieltags von FIFA-Schiedsrichter Robert Hartmann. Für beide Teams markiert das Kräftemessen einen richtungsweisenden Moment im Kampf um die europäischen Ränge.

Bundesliga heute: So verfolgen Sie RB Leipzig - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Leipzig reist mit einer auffälligen Torquote in die Begegnung: In allen vier Pflichtspielen seit Dezember fielen jeweils mindestens drei Treffer. Hoffnung macht den Fans die mögliche Rückkehr von Shootingstar Yan Diomande. Der 19-Jährige – sechs Tore und zwei Vorlagen seit dem achten Spieltag – traf jüngst beim Afrika-Cup und kehrte nach dem Viertelfinal-Aus der Elfenbeinküste bereits am Sonntag nach Leipzig zurück. Ob Werner ihn am Mittwoch schon berücksichtigen kann, entscheidet sich kurzfristig nach einem Regenerationstag.

SC Freiburg: Auswärtsschwankungen und Offensivdrang unter Julian Schuster

Der Sport-Club reist mit gemischten Vorzeichen an: Zwar blieb Freiburg in den vergangenen zehn Heimpartien ungeschlagen, doch in der Fremde sprang in den letzten fünf Ligaauftritten nur ein Sieg heraus. Das jüngste 2:1 gegen den Hamburger SV unterstrich dennoch die Offensivqualität der Breisgauer, bei denen Mittelfeldmotor Albert Sambi Lokonga mit vier Saisontoren herausragt.

In 81 Prozent aller Freiburger Bundesligaspiele dieser Saison fiel zudem mindestens ein Treffer vor der Pause – ein Indiz für den mutigen Ansatz, den Schuster seit seinem Amtsantritt verfolgt. Winterneuzugang Damion Downs soll künftig für zusätzliche Tiefe im Angriff sorgen, während Allrounder Noah Weißhaupt nach seiner Leihe zu Hannover 96 nicht mehr zur Verfügung steht.

Direkter Vergleich, Statistik-Trends und Spielleitung

Die jüngste Bilanz spricht klar für RB Leipzig: Die Sachsen gewannen ihre letzten drei Heimduelle mit dem SC Freiburg jeweils mit mindestens zwei Toren Unterschied. In fünf der vergangenen zehn direkten Aufeinandertreffen gab es zudem mindestens einen Strafstoß, und auffällig ist, dass Leipzig in den letzten sechs Duellen jeweils die erste Gelbe Karte kassierte.

Tore scheinen am Mittwoch fast garantiert: In 47 Prozent der Leipziger Ligapartien fielen mehr Treffer vor der Pause als nach dem Seitenwechsel, während Freiburgs frühe Torquote zu den ligaweit höchsten zählt. Schiedsrichter Robert Hartmann wird also auf eine Partie treffen, in der statistisch sowohl frühe als auch zahlreiche Treffer sowie hitzige Zweikämpfe zu erwarten sind.

Wird RB Leipzig gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.